Митниця виявила правопорушень на 460 млн грн за два місяці: які товари вилучали частіше

Протягом січня та лютого 2026 року митні органи України зафіксували 1 822 порушення правил на загальну суму 460 млн грн. Це на 24% більше, ніж за такий самий період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

Що вилучали на кордоні?

У межах 624 відкритих справ було проведено тимчасове вилучення майна. Загальна вартість цих предметів становить 89 млн гривень.

Розподіл вилученого майна за категоріями:

промислові товари — 70 млн грн;

продовольчі товари — 13 млн грн;

транспортні засоби — понад 5 млн грн;

валюта — 0,8 млн грн.

Штрафи та надходження до бюджету

За результатами розгляду 165 справ, митниця застосувала адміністративні штрафи на 3 млн грн. Загалом до державного бюджету надійшло 9 млн грн (з урахуванням справ за попередні періоди).

Значну частину справ передано до суду. На розгляд надійшло 959 матеріалів на суму понад 332 млн гривень.

Як зазначають митники, ці показники свідчать про посилення контролю та активізацію судових процесів щодо контрабанди та порушення правил перетину кордону у 2026 році.

Нагадаємо, впродовж січня-листопада 2025 року митні органи виявили 8 851 порушень митних правил на 10,9 млрд гривень. За цей період накладено стягнень на суму 6,4 млрд грн.