За 11 місяців митниця виявила порушень на 10,9 млрд грн: найбільше – серед промтоварів та авто

Впродовж січня-листопада 2025 року митні органи виявили 8 851 порушень митних правил на 10,9 млрд гривень. За цей період накладено стягнень на суму 6,4 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Статистика порушень

У 3194 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на понад 1 млрд гривень. Зокрема:

промислових товарів на 699 млн грн;

транспортних засобів на понад 171 млн грн;

продовольчих товарів на 77 млн грн;

валюти на 75 млн грн.

Конфіскація і штрафи

Митними органами було застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 56 млн грн у 1 880 справах. З урахуванням справ, розглянутих за попередній період, до державного бюджету стягнуто 58 млн грн.

Крім того, на розгляд до суду митницями передано 5 010 справ на суму понад 10,5 млрд грн. За результатами розгляду судами, загальна сума накладених стягнень (включно з конфіскацією товарів та штрафами) становить 6,4 мільярда гривень, що включає справи, заведені у попередніх періодах.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету 61,9 млрд грн митних платежів, що на 10,6 млрд грн більше, ніж у листопаді минулого року.