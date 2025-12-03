Запланована подія 2

У листопаді до бюджету надійшло 61,9 млрд грн митних платежів

Митниця
Листопадовий результат митниці перевищив торішній на 10,6 млрд грн

У листопаді 2025 року Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету 61,9 млрд грн митних платежів, що на 10,6 млрд грн більше, ніж у листопаді минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держмитслужбу.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, обсяги оподаткованого імпорту товарів зросли на 31,9%, що стало одним із ключових чинників зростання надходжень.

Основними бюджетоформуючими товарами, що забезпечили найбільші надходження цього місяця, стали:

  • нафтопродукти – 20,3 млрд грн; 
  • автомобілі легкові – 4,6 млрд грн; 
  • газ природний, гази нафтові – 2,6 млрд грн;
  • апарати електричні телефонні – 976 млн грн;
  • електрогенераторні установки – 837 млн грн;

Зауважимо, у жовтні 2025 року Державна митна служба України спрямувала до державного бюджету 67 млрд грн митних платежів, що на 13 млрд грн (24%) перевищує показник жовтня 2024 року.

У вересні 2025 року до державного бюджету України надійшло 66,7 млрд грн митних платежів, що на 14,35 млрд грн більше, ніж у вересні 2024 року. Це забезпечило зростання надходжень на 27,4%.

Автор:
Тетяна Гойденко