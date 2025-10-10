Надходження митних платежів у вересні не чверть перевищили показник минулого року

У вересні 2025 року до державного бюджету України надійшло 66,7 млрд грн митних платежів, що на 14,35 млрд грн більше, ніж у вересні 2024 року. Це забезпечило зростання надходжень на 27,4%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

У митний режим "імпорт" за місяць поміщено 3,09 млн тонн товарів, що на 33,7% перевищує показник вересня 2024 року (2,32 млн тонн).

Найбільший внесок у приріст митних платежів забезпечили нафтопродукти. При збільшенні імпорту з 632 тис. тонн у вересні 2024 року до 841,1 тис. тонн у вересні 2025 року надходження митних платежів зросли на 5,8 млрд грн.

Легкові автомобілі при збільшенні обсягів імпорту з 36,5 тис. тонн до 64 тис. тонн забезпечили зростання надходжень на 1,79 млрд грн.

Імпорт нафтових газів зріс з 52,2 тис. тонн до 108,9 тис. тонн, надходження митних платежів зросли на 0,73 млрд грн. Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі при збільшенні обсягів імпорту з 5,5 тис. тонн до 11,2 тис. тонн забезпечили зростання надходжень на 0,53 млрд грн.

Продукти, що містять тютюн, призначені для доставки нікотину в організм, при зростанні імпорту з 0,7 тис. тонн до 0,9 тис. тонн збільшили надходження на 0,51 млрд грн.

Вугілля кам’яне та антрацит при зростанні імпорту з 149,9 тис. тонн до 416,5 тис. тонн забезпечили збільшення надходжень на 0,43 млрд грн, а мінеральні та азотні добрива при зростанні обсягів імпорту з 208,6 тис. тонн до 252,9 тис. тонн — на 0,33 млрд грн.

Водночас надходження митних платежів зменшились через скорочення імпорту електроенергії (-0,44 млрд грн), коксу і напівкоксу, вугілля ретортного (-0,11 млрд грн), насосів для рідини та механізмів для підйому рідин (-0,10 млрд грн), ефірів, ефіроспиртів та пероксидів (-0,10 млрд грн), руд і концентратів марганцевих (-0,10 млрд грн) та інших товарів.

Загалом вересень 2025 року демонструє позитивну динаміку надходжень до держбюджету, яку забезпечили передусім збільшені обсяги імпорту ключових товарних категорій.

Додамо, у вересні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 152,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Податкова служба забезпечила 80 млрд грн, а митниця – майже 67 млрд грн.