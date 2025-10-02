QR-коди та оновлення: Держмитслужба вдосконалила сервіси для сплати платежів

Державна митна служба України повідомила про значне оновлення своїх електронних сервісів, спрямоване на максимальну зручність для бізнесу та громадян. Зокрема, було вдосконалено сторінку "Рахунки для сплати митних платежів" у розділі "Довідка" особистого кабінету на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу установи.

Ключові нові можливості для платників

Додано QR-коди, що дозволяють миттєво здійснити платіж. Користувачеві достатньо відсканувати код камерою смартфона або клікнути на нього в "Особистому кабінеті" – і система автоматично відкриє форму платежу у вашому банківському застосунку. Це дозволяє у "кілька кліків" здійснити такі операції:

оповнити авансовий рахунок на Єдиному казначейському рахунку (для юридичних осіб та ФОПів); внести кошти на депозитний рахунок митниці (для громадян);

сплатити податковий борг чи здійснити самостійну доплату митних платежів.

Також тепер у нижній частині сторінки розміщено завжди актуальні реквізити бюджетних рахунків у держказначействі. Вони використовуються для:

сплати податкового боргу за податковим повідомленням-рішенням;

самостійної доплати митних платежів за митною декларацією.

Додатково Держмитслужба нагадує, що для бізнесу у розділі "Податкові повідомлення-рішення" (доступ після автентифікації) користувачі можуть знайти всі свої актуальні податкові повідомлення-рішення. У разі виникнення податкового боргу платники:



можуть переглянути документи онлайн;

побачити суму штрафів та пені, нарахованих станом на поточний день у разі прострочення сплати.

Нагадаємо, у вересні в Україні видали першу авторизацію на експлуатацію митного складу.