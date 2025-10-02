Запланована подія 2

QR-коди та оновлення: Держмитслужба вдосконалила сервіси для сплати платежів

жінка, ноутбук, смартфон, банківська карта
Держмитслужба вдосконалила сервіси для сплати платежів / Freepik

Державна митна служба України повідомила про значне оновлення своїх електронних сервісів, спрямоване на максимальну зручність для бізнесу та громадян.  Зокрема, було вдосконалено сторінку "Рахунки для сплати митних платежів" у розділі "Довідка" особистого кабінету на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу установи.

Ключові нові можливості для платників

Додано QR-коди, що дозволяють миттєво здійснити платіж. Користувачеві достатньо відсканувати код камерою смартфона або клікнути на нього в "Особистому кабінеті" – і система автоматично відкриє форму платежу у вашому банківському застосунку. Це дозволяє у "кілька кліків" здійснити такі операції:

  • поповнити авансовий рахунок на Єдиному казначейському рахунку (для юридичних осіб та ФОПів); 
  • внести кошти на депозитний рахунок митниці (для громадян); 
  • сплатити податковий борг чи здійснити самостійну доплату митних платежів.

Також тепер у нижній частині сторінки розміщено завжди актуальні реквізити бюджетних рахунків у держказначействі. Вони використовуються для:

  • сплати податкового боргу за податковим повідомленням-рішенням; 
  • самостійної доплати митних платежів за митною декларацією.

Додатково Держмитслужба нагадує, що для бізнесу у розділі  "Податкові повідомлення-рішення" (доступ після автентифікації) користувачі можуть знайти всі свої актуальні податкові повідомлення-рішення. У разі виникнення податкового боргу платники:

  • можуть переглянути документи онлайн; 
  • побачити суму штрафів та пені, нарахованих станом на поточний день у разі прострочення сплати.

Нагадаємо, у вересні в Україні видали першу авторизацію на експлуатацію митного складу.

Автор:
Тетяна Ковальчук