Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

+0,08

EUR

48,37

+0,07

Наличный курс:

USD

41,27

41,16

EUR

48,79

48,61

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

QR-коды и обновление: Гостаможслужба усовершенствовала сервисы по оплате платежей

женщина, ноутбук, смартфон, банковская карта
Гостаможслужба усовершенствовала сервисы для уплаты платежей / Freepik

Государственная таможенная служба Украины сообщила о значительном обновлении своих электронных сервисов, направленном на максимальное удобство для бизнеса и граждан. В частности, была усовершенствована страница "Счета для уплаты таможенных платежей" в разделе "Справка" личного кабинета на портале "Единое окно для международной торговли".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Ключевые новые возможности для плательщиков

Добавлены QR-коды, позволяющие мгновенно совершить платеж. Пользователю достаточно отсканировать код камерой смартфона или кликнуть на него в Личном кабинете – и система автоматически откроет форму платежа в вашем банковском приложении. Это позволяет в "несколько кликов" совершить следующие операции:

  • п ополнить авансовый счет на Едином казначейском счете (для юридических лиц и ФЛП);
  • внести средства на депозитный счет таможни (для граждан);
  • уплатить налоговый долг или осуществить самостоятельную доплату таможенных платежей.

Также в нижней части страницы размещены всегда актуальные реквизиты бюджетных счетов в госказначействе. Они используются для:

  • уплаты налогового долга по налоговому уведомлению-решению;
  • самостоятельной доплаты таможенных платежей по таможенной декларации

Дополнительно Гостаможслужба напоминает, что для бизнеса в разделе "Налоговые уведомления-решения" (доступ после аутентификации) пользователи могут найти все свои актуальные налоговые уведомления-решения. В случае возникновения налогового долга плательщики:

  • могут просмотреть документы онлайн;
  • увидеть сумму штрафов и пени, начисленных на текущий день в случае просрочки уплаты.

Напомним, в сентябре в Украине была издана первая авторизация на эксплуатацию таможенного склада .

Автор:
Татьяна Ковальчук