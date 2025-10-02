QR-коды и обновление: Гостаможслужба усовершенствовала сервисы по оплате платежей

Государственная таможенная служба Украины сообщила о значительном обновлении своих электронных сервисов, направленном на максимальное удобство для бизнеса и граждан. В частности, была усовершенствована страница "Счета для уплаты таможенных платежей" в разделе "Справка" личного кабинета на портале "Единое окно для международной торговли".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Ключевые новые возможности для плательщиков

Добавлены QR-коды, позволяющие мгновенно совершить платеж. Пользователю достаточно отсканировать код камерой смартфона или кликнуть на него в Личном кабинете – и система автоматически откроет форму платежа в вашем банковском приложении. Это позволяет в "несколько кликов" совершить следующие операции:

п ополнить авансовый счет на Едином казначейском счете (для юридических лиц и ФЛП);

ополнить авансовый счет на Едином казначейском счете (для юридических лиц и ФЛП); внести средства на депозитный счет таможни (для граждан);

уплатить налоговый долг или осуществить самостоятельную доплату таможенных платежей.

Также в нижней части страницы размещены всегда актуальные реквизиты бюджетных счетов в госказначействе. Они используются для:

уплаты налогового долга по налоговому уведомлению-решению;

самостоятельной доплаты таможенных платежей по таможенной декларации

Дополнительно Гостаможслужба напоминает, что для бизнеса в разделе "Налоговые уведомления-решения" (доступ после аутентификации) пользователи могут найти все свои актуальные налоговые уведомления-решения. В случае возникновения налогового долга плательщики:



могут просмотреть документы онлайн;

увидеть сумму штрафов и пени, начисленных на текущий день в случае просрочки уплаты.

