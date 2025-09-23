Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,13

EUR

48,73

+0,31

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,85

48,69

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине выдали первую авторизацию на эксплуатацию таможенного склада

состав
В Украине выдана первая авторизация на эксплуатацию таможенного склада / Depositphotos

Впервые в Украине реализован механизм авторизации на эксплуатацию таможенного склада. Первой компанией, получившей соответствующую авторизацию, стало предприятие Киевской области, расположенное в зоне деятельности таможенного поста "Южный".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Это важный шаг на пути к полноценному внедрению современной системы таможенного регулирования, основанной на европейских стандартах.

Процедура авторизации таможенных складов и складов временного хранения началась 19 апреля 2025 года. Она предусматривает предоставление авторизации предприятиям, отвечающим четко определенным критериям и условиям.

В частности, для получения авторизации необходимо подтверждение соблюдения налогового и таможенного законодательства, наличие всех необходимых документов, надлежащее устройство объекта и отсутствие налоговой задолженности.

Подача заявления на получение авторизации осуществляется субъектом хозяйствования в таможню, в зоне деятельности которой расположен склад. В дальнейшем предприятие проходит процедуру проверки соответствия установленным требованиям, после чего принимается решение о выдаче соответствующего документа.

Такой подход гарантирует прозрачность и объективность процесса и способствует формированию благоприятных условий для развития бизнеса.

Напомним, в Украине обновляют техническое оснащение таможен и усиливают защиту информации.

Автор:
Светлана Манько