В Украине выдали первую авторизацию на эксплуатацию таможенного склада

Впервые в Украине реализован механизм авторизации на эксплуатацию таможенного склада. Первой компанией, получившей соответствующую авторизацию, стало предприятие Киевской области, расположенное в зоне деятельности таможенного поста "Южный".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Это важный шаг на пути к полноценному внедрению современной системы таможенного регулирования, основанной на европейских стандартах.

Процедура авторизации таможенных складов и складов временного хранения началась 19 апреля 2025 года. Она предусматривает предоставление авторизации предприятиям, отвечающим четко определенным критериям и условиям.

В частности, для получения авторизации необходимо подтверждение соблюдения налогового и таможенного законодательства, наличие всех необходимых документов, надлежащее устройство объекта и отсутствие налоговой задолженности.

Подача заявления на получение авторизации осуществляется субъектом хозяйствования в таможню, в зоне деятельности которой расположен склад. В дальнейшем предприятие проходит процедуру проверки соответствия установленным требованиям, после чего принимается решение о выдаче соответствующего документа.

Такой подход гарантирует прозрачность и объективность процесса и способствует формированию благоприятных условий для развития бизнеса.

Напомним, в Украине обновляют техническое оснащение таможен и усиливают защиту информации.