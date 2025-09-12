Киевская таможня получила новейшее оборудование для проверки почтовых отправлений: какие преимущества сканеров

Киевская таможня на почтовом посту "Укрпочта" установила два современных сканера международного класса — Rapiscan 632DV и Rapiscan ORION 928DX. Это новейшее оборудование значительно повысит эффективность контроля международных отправлений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

"Для нас важно не только обеспечить скорость процесса, но и гарантировать, что из Украины в Европу товары не попадут незаконно. Это вопрос не только безопасности, но и репутации", - отметил заместитель председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Олег Николайчук.

Новые сканирующие системы предоставляют таможенникам расширенные возможности:

мгновенная проверка крупногабаритных грузов;

сверхчеткое изображение для точного анализа содержимого;

автоматическое обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков в режиме реального времени;

соответствие мировым стандартам безопасности ЕС, США и Канады;

дистанционный мониторинг и архивирование результатов

Ежемесячно Киевская таможня обрабатывает более 3 миллионов международных почтовых отправлений. Новое оборудование будет в первую очередь использоваться для проверки экспортных посылок, что составляет около 10% от общего объема. Это не только ускорит процесс, но и обеспечит, что запрещенные товары не будут вывезены из Украины.

Как отметили в Гостаможслужбе, установка сканеров стала возможной благодаря благотворительному фонду при содействии Американской торговой палаты в Украине. Это важный шаг по укреплению безопасности и повышению репутации Украины на международной арене.

Напомним, в августе сообщалось, что украинско-польская граница получит четыре новых сканера из ИИ . Новое оборудование будет размещено на пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".