Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,31

+0,10

EUR

48,27

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Київська митниця отримала новітнє обладнання для перевірки поштових відправлень: які переваги сканерів

нові сканери, працівники митниці
Київська митниця отримала новітнє обладнання. / Державна митна служба України

Київська митниця на поштовому посту "Укрпошта" встановила два сучасні сканери міжнародного класу — Rapiscan 632DV та Rapiscan ORION 928DX. Це новітнє обладнання значно підвищить ефективність контролю міжнародних відправлень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

"Для нас важливо не лише забезпечити швидкість процесу, а й гарантувати, що з України в Європу товари не потраплять незаконно. Це питання не лише безпеки, а й репутації", — зазначив заступник голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олег Ніколайчук.

Нові скануючі системи надають митникам розширені можливості:

  • миттєва перевірка великогабаритних вантажів; 
  • надчітке зображення для точного аналізу вмісту; 
  • автоматичне виявлення вибухових речовин та наркотиків у режимі реального часу; 
  • відповідність світовим стандартам безпеки ЄС, США та Канади; 
  • дистанційний моніторинг та архівування результатів.

Щомісяця Київська митниця обробляє понад 3 мільйони міжнародних поштових відправлень. Нове обладнання в першу чергу використовуватиметься для перевірки експортних посилок, що становить близько 10% від загального обсягу. Це не лише прискорить процес, але й забезпечить, що заборонені товари не будуть вивезені з України.

Як зазначили в Держмитслужбі, встановлення сканерів стало можливим завдяки благодійному фонду за сприяння Американської торговельної палати в Україні. Це важливий крок для зміцнення безпеки та підвищення репутації України на міжнародній арені.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що українсько-польський кордон отримає чотири нові сканери з ШІ. Нове обладнання буде розміщено на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині". 

Автор:
Тетяна Ковальчук