Київська митниця отримала новітнє обладнання для перевірки поштових відправлень: які переваги сканерів

Київська митниця на поштовому посту "Укрпошта" встановила два сучасні сканери міжнародного класу — Rapiscan 632DV та Rapiscan ORION 928DX. Це новітнє обладнання значно підвищить ефективність контролю міжнародних відправлень.

"Для нас важливо не лише забезпечити швидкість процесу, а й гарантувати, що з України в Європу товари не потраплять незаконно. Це питання не лише безпеки, а й репутації", — зазначив заступник голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олег Ніколайчук.

Нові скануючі системи надають митникам розширені можливості:

миттєва перевірка великогабаритних вантажів;

надчітке зображення для точного аналізу вмісту;

автоматичне виявлення вибухових речовин та наркотиків у режимі реального часу;

відповідність світовим стандартам безпеки ЄС, США та Канади;

дистанційний моніторинг та архівування результатів.

Щомісяця Київська митниця обробляє понад 3 мільйони міжнародних поштових відправлень. Нове обладнання в першу чергу використовуватиметься для перевірки експортних посилок, що становить близько 10% від загального обсягу. Це не лише прискорить процес, але й забезпечить, що заборонені товари не будуть вивезені з України.

Як зазначили в Держмитслужбі, встановлення сканерів стало можливим завдяки благодійному фонду за сприяння Американської торговельної палати в Україні. Це важливий крок для зміцнення безпеки та підвищення репутації України на міжнародній арені.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що українсько-польський кордон отримає чотири нові сканери з ШІ. Нове обладнання буде розміщено на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині".