Українсько-польський кордон отримає чотири нові сканери з ШІ: де встановлять сучасне обладнання

На виробництві британської компанії Varex Imaging триває налаштування чотирьох мобільних скануючих систем, які незабаром будуть передані Україні. Це обладнання призначене для посилення митного контролю на кордоні з Польщею. Нове обладнання буде розміщено на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Сканери призначені для посилення митного контролю на кордоні з Польщею. Їх основне завдання — боротьба з контрабандою та прискорення оформлення вантажів.

Заступник директора Департаменту технічних засобів митного контролю Дмитро Кужелевич зазначив, що системи оснащені штучним інтелектом, який аналізує зображення, мінімізуючи вплив людського фактора. Також вони можуть сканувати не лише вантажівки, а й легкові автомобілі та мікроавтобуси.

Постачання сучасного обладнання відбувається в рамках кредиту від уряду Польщі, наданого у 2015 році. Впровадження нових сканерів значно підвищить ефективність митних процедур, скоротить час перевірок і посилить безпеку на кордоні.

Загалом, Державна митна служба України продовжує активно оснащувати кордони технологічними засобами за підтримки міжнародних партнерів.

Довідково

Varex Imaging Corporation – один із світових лідерів у сфері виробництва рентгенівських детекторів, джерел випромінювання та рішень для візуалізації, що використовуються у медицині, промисловості та сфері безпеки. Продукція компанії постачається у понад 150 держав світу та відома своєю високою якістю та надійністю.

Нагадаємо, у травні на митному посту "Ягодин", одному з ключових пунктів перетину кордону з Польщею, встановили новітні скануючі системи для ефективнішого митного контролю автомобільного та залізничного транспорту.