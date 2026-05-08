Трамп передумав підвищувати тарифи на автомобілі з ЄС: дав час до липня

Дональд Трамп / Білий дім

Президент США Дональд Трамп відклав підвищення мит на автомобілі з Європейського Союзу до 4 липня. Він очікує від ЄС виконання торговельних домовленостей, які передбачають зниження тарифів до нульового рівня, та попередив про можливі наслідки у разі невиконання цих зобов'язань.

Як пише Delo.ua, про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth.

За його словами, це рішення було ухвалено після "чудової розмови" з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

"Я терпляче чекав, коли ЄС виконає свою частину історичної торгової угоди, укладеної в Тернберрі, Шотландія, – найбільшої торгової угоди в історії! Була дана обіцянка, що ЄС виконає свою частину угоди і, як і було погоджено, знизить свої тарифи до нуля!", – написав очільник Білого дому.

 Також Трамп звинуватив ЄС у недотриманні торговельної угоди, не уточнюючи, що має на увазі.

"Абсолютно зрозуміло й погоджено, що якщо виробництво автомобілів і вантажівок здійснюватиметься на заводах у США, то тарифів не буде", — підкреслив президент США.

Він додав, що погодився надати час до 4 липня для виконання домовленостей, після чого, за його словами, у разі невиконання "тарифи одразу ж підскочать до набагато вищого рівня

Фон дер Ляйєн також назвала розмову з американським президентом "дуже гарною".

"Ми обговорили торгову угоду між ЄС і США. Обидві сторони, як і раніше, повністю віддані її виконанню. Досягнуто гарного прогресу в напрямку зниження тарифів на початок липня", - написала вона в соцмережі X.

Нагадаємо, 1 травня Трамп заявив, що наступного тижня підвищить мита на автомобілі та вантажівки з Євросоюзу до 25%. Причиною цього рішення він назвав недотримання ЄС умов торговельної угоди.

Зауважимо, рамкова торговельна угода між США та ЄС була укладена 27 липня 2025 року у Шотландії, яка зафіксувала базовий рівень мит на європейський імпорт у США на рівні 15%.

Раніше Європейський парламент уже передбачив механізм реагування на можливе підвищення тарифів з боку США.

Зокрема:

  • можливість призупинення торговельних преференцій
  • застосування "запобіжника" у разі перевищення погодженого рівня мит у 15%
  • відкладення дії нових умов угоди у разі невиконання зобов’язань США

Крім того, процес ратифікації угоди в Європарламенті вже двічі відкладався на тлі торговельних суперечок і політичних заяв з боку США.

Підвищення мит до 25% може суттєво вплинути на європейський автопром, зменшити експорт до США та спровокувати відповідні обмеження з боку ЄС, що посилює ризик нової торговельної ескалації.

Станом на середину березня 2026 року торговельна політика президента Дональда Трампа призвела до додаткових витрат автовиробників у розмірі 35,4 мільярда доларів. Ця сума накопичилася з 2025 року внаслідок запровадження нових митних тарифів.

Автор:
Світлана Манько