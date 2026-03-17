Мита Трампа коштували автовиробникам щонайменше 35 мільярдів доларів

Станом на середину березня 2026 року торговельна політика президента Дональда Трампа призвела до додаткових витрат автовиробників у розмірі 35,4 мільярда доларів. Ця сума накопичилася з 2025 року внаслідок запровадження нових митних тарифів.

Фінансове навантаження на кожну компанію залежить від частки імпортованих моделей та місця закупівлі деталей для виробництва в США.

"Toyota, схоже, готова отримати найбільший тарифний рахунок будь-якого автовиробника у 2026 фінансовому році, який закінчується 31 березня. Як показують фінансові звіти, тарифи коштували трійці Детройту (General Motors, Ford та Stellantis — ред.) $6,5 млрд 2025 року", — йдеться у повідомленні.

Діючі ставки становлять 15% на автомобілі з ЄС, Японії та Південної Кореї та 25% на неамериканські компоненти в авто з Канади та Мексики. Також діє мито у розмірі 50% на імпортну сталь і алюміній та 100% на електромобілі китайського походження.

Щоб запобігти різкому підвищенню цін у роздрібній торгівлі, автовиробники покривають значну частину цих витрат за рахунок власного прибутку. Це призвело до падіння рентабельності, зміни графіків випуску нових моделей та точкового зростання вартості окремих автомобілів.

Додатковим фактором тиску стали витрати у розмірі 70 мільярдів доларів на переформатування бізнесу під виробництво електромобілів. Ці інвестиції відбуваються на тлі падіння попиту на електричний транспорт та скасування державних податкових пільг. У результаті галузь змушена одночасно фінансувати технологічний перехід та компенсувати втрати від торговельних бар’єрів.

Раніше повідомлялося, що американські мита обійшлися європейському автомобільному гіганту Volkswagen в мільярди євро. Лише частина збитків склала: 600 мільйонів євро для Audi в першій половині 2025 року та 300 мільйонів євро для Porsche за квітень і травень.