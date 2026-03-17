Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Готівковий курс:

USD

44,40

44,25

EUR

51,35

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мита Трампа коштували автовиробникам щонайменше 35 мільярдів доларів

автовиробництво
Збитки автовиробників від мит Трампа сягнули 35 мільярдів доларів / Freepik

Станом на середину березня 2026 року торговельна політика президента Дональда Трампа призвела до додаткових витрат автовиробників у розмірі 35,4 мільярда доларів. Ця сума накопичилася з 2025 року внаслідок запровадження нових митних тарифів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Automotive News.

Фінансове навантаження на кожну компанію залежить від частки імпортованих моделей та місця закупівлі деталей для виробництва в США.

"Toyota, схоже, готова отримати найбільший тарифний рахунок будь-якого автовиробника у 2026 фінансовому році, який закінчується 31 березня. Як показують фінансові звіти, тарифи коштували трійці Детройту (General Motors, Ford та Stellantis — ред.) $6,5 млрд 2025 року", — йдеться у повідомленні.

Діючі ставки становлять 15% на автомобілі з ЄС, Японії та Південної Кореї та 25% на неамериканські компоненти в авто з Канади та Мексики. Також діє мито у розмірі 50% на імпортну сталь і алюміній та 100% на електромобілі китайського походження.

Щоб запобігти різкому підвищенню цін у роздрібній торгівлі, автовиробники покривають значну частину цих витрат за рахунок власного прибутку. Це призвело до падіння рентабельності, зміни графіків випуску нових моделей та точкового зростання вартості окремих автомобілів.

Додатковим фактором тиску стали витрати у розмірі 70 мільярдів доларів на переформатування бізнесу під виробництво електромобілів. Ці інвестиції відбуваються на тлі падіння попиту на електричний транспорт та скасування державних податкових пільг. У результаті галузь змушена одночасно фінансувати технологічний перехід та компенсувати втрати від торговельних бар’єрів.

Раніше повідомлялося, що американські мита обійшлися європейському автомобільному гіганту Volkswagen в мільярди євро. Лише частина збитків склала: 600 мільйонів євро для Audi в першій половині 2025 року та 300 мільйонів євро для Porsche за квітень і травень.

Автор:
Тетяна Ковальчук