Через мита Трампа Ford очікує падіння прибутку на 1,5 мільярда доларів у 2025 році

Американська автомобілебудівна компанія Ford Motor очікує падіння прибутку у 2025 році приблизно на $1,5 млрд. Через мита президента США компанія також знизила свій прогноз на рік. Виручка автовиробника за перший квартал знизилася на 5 відсотків до 40,7 млрд доларів.

Про це повідомляє The New York Times.

Ford менше за інших автовиробників постраждав від 25-відсоткових мит президента Трампа на автомобілі, оскільки більшість автомобілів, які він продає у Сполучених Штатах, виробляються в цій країні. Минулого тижня General Motors заявила, що мито збільшить його витрати на 4–5 мільярдів доларів цього року.

"Ми вважаємо, що у нас є всі можливості адаптуватися до змін, які тарифи вносять до нашої галузі", - заявила фінансовий директор Ford Шеррі Хаус.

Однак у компанії вважають, що тарифна політика адміністрації Трампа може порушити ланцюжки поставок автомобілів і змусити інші країни ввести мита у відповідь на експорт США.

Раніше Ford заявляв, що прибуток у 2025 році до вирахування відсотків та податків становитиме від 7 до 8,5 млрд доларів, але тепер змінив свій річний прогноз.

Компанія також повідомила, що її прибуток за перші три місяці року впав до $471 млн з $1,3 млрд роком раніше. Ford пояснив зниження продажів автомобілів тим, що призупинив виробництво на деяких заводах для підготовки до випуску нових моделей і вніс інші зміни, спрямовані на скорочення запасів нерозпроданих автомобілів та вантажівок. Автовиробник скоротив збиток від електромобілів до 849 млн. доларів зі збитку в 1,3 млрд. доларів роком раніше. Прибуток від продажу масових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння впав до 96 млн. доларів з 901 млн. доларів. Прибуток від продажу комерційних вантажівок та пов'язаних з ними послуг знизився до 1,3 млрд доларів з 3 млрд доларів.

Нагадаємо, новий аналіз Центру автомобільних досліджень США показав, що введені президентом Дональдом Трампом 25-відсоткові мита на автомобілі збільшать витрати американських автовиробників приблизно на 108 мільярдів доларів у 2025 році.