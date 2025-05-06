Из-за пошлин Трампа Ford ожидает падения прибыли на 1,5 миллиарда долларов в 2025 году

Американская автомобилестроительная компания Ford Motor ожидает падения прибыли в 2025 году примерно на $1,5 млрд. Из-за пошлин президента США компания также снизила свой прогноз на год. Выручка автопроизводителя за первый квартал снизилась на 5% до 40,7 млрд долларов.

Об этом сообщает The New York Times.

Ford меньше других автопроизводителей пострадал от 25-процентных пошлин президента Трампа на автомобили, поскольку большинство автомобилей, которые он продает в Соединенных Штатах, производятся в этой стране. На прошлой неделе General Motors заявила, что таможенная пошлина увеличит его расходы на 4–5 миллиардов долларов в этом году.

"Мы считаем, что у нас есть все возможности адаптироваться к изменениям, которые тарифы вносят в нашу отрасль", — заявила финансовый директор Ford Шерри Хаус.

Однако в компании считают, что тарифная политика администрации Трампа может нарушить цепочки поставок автомобилей и заставить другие страны ввести ответные пошлины на экспорт США.

Ранее Ford заявлял, что прибыль в 2025 году к вычету процентов и налогов составит от 7 до 8,5 млрд долларов, но теперь изменил свой годовой прогноз.

Компания также сообщила, что ее прибыль за первые три месяца года упала до $471 млн с $1,3 млрд годом ранее. Ford объяснил снижение продаж автомобилей тем, что приостановил производство на некоторых заводах для подготовки к выпуску новых моделей и внес другие изменения, направленные на сокращение запасов нераспроданных автомобилей и грузовиков. Автопроизводитель сократил ущерб от электромобилей до 849 млн. долларов по убытку в 1,3 млрд. долларов годом ранее. Прибыль от продажи массовых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания упала до 96 млн. долларов с 901 млн. долларов. Прибыль от продаж коммерческих грузовиков и связанных с ними услуг снизилась до 1,3 млрд долларов с 3 млрд долларов.

Напомним, новый анализ Центра автомобильных исследований США показал, что введенные президентом Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на автомобили увеличат расходы американских автопроизводителей примерно на 108 миллиардов долларов в 2025 году.