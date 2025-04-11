Пошлины Трампа могут стоить американским автопроизводителям около 108 млрд долларов

Новый анализ Центра автомобильных исследований США показал, что введенные президентом Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на автомобили увеличат расход американских автопроизводителей примерно на 108 миллиардов долларов в 2025 году. Больше всего пострадают три компании.

Об этом сообщает Reuters.

Исследование, опубликованное в четверг, 10 апреля, организацией из Ann Arbor, показало, что финансово могут пострадать автопроизводители Детройта Ford Motor, General Motors, Stellantis (производитель грузовиков Jeep). Эта тройка может столкнуться с тарифами в размере около $5000 на импортируемые ими детали в среднем для каждого автомобиля, произведенного в США, и около $8600 в среднем для каждого импортируемого ими автомобиля.

25% импортных пошлин Трампа на автомобили вступили в силу 3 апреля, вызвав шок в отрасли, поскольку поставки осуществляются со всего мира. Транспортные средства, производимые в Мексике и Канаде, облагаются пошлиной, но автопроизводители, соблюдающие условия соглашения США, Мексики и Канады, могут отнять стоимость американских деталей.

Тарифы подтолкнули автопроизводителей к изменениям в производстве: GM увеличил выпуск грузовиков на заводе в Индиане, а Stellantis временно приостановил производство на заводе в Мексике и одном в Канаде.

В исследовании подсчитано, что средняя стоимость пошлины на импортируемые автозапчасти для автопроизводителей детройтской тройки составит 4911 долларов США за автомобиль, что выше среднего показателя по отрасли в 4239 долларов США за автомобиль.

Мэтт Блант, президент Американского совета по автомобильной политике заявил, что исследование "демонстрирует значительные затраты, которые 25-процентный тариф повлияет на автомобильную промышленность. Американские автопроизводители Ford, GM и Stellantis намерены поддерживать постоянный диалог с администрацией для достижения нашей общей цели – увеличение производства автомобилей в США".

Напомним, компания Audi приостановила поставки в США. Прибывшие автомобили бренда после 2 апреля, когда Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины, не отгружают дилерам и задерживаются в портах Соединенных Штатов, поскольку руководство автогиганта пытается понять, как новые тарифы повлияют на них.