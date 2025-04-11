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Мита Трампа можуть коштувати американським автовиробникам близько 108 млрд доларів

автомобіль Cadillac Escalade
Автомобіль марки Cadillac Escalade, який випускає концерн General Motors. / Вікіпедія

Новий аналіз Центру автомобільних досліджень США показав, що введені президентом Дональдом Трампом 25-відсоткові мита на автомобілі збільшать витрати американських автовиробників приблизно на 108 мільярдів доларів у 2025 році. Найбільше постраждають три компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Дослідження, опубліковане в четвер, 10 квітня, організацією з Ann Arbor, показало, що фінансово можуть постраждати автовиробники Детройта Ford Motor, General Motors, Stellantis (виробник вантажівок Jeep). Ця трійка може зіткнутися з тарифами в розмірі близько $5000 на деталі, що імпортуються ними, в середньому для кожного автомобіля, виробленого в США, і близько $8600 в середньому для кожного імпортованого ними автомобіля.

25% імпортні мита Трампа на автомобілі набули чинності 3 квітня, викликавши шок у галузі, оскільки постачання здійснюються з усього світу. Транспортні засоби, вироблені в Мексиці та Канаді, оподатковуються митом, але автовиробники, які дотримуються умов угоди США, Мексики та Канади, можуть відняти вартість американських деталей.

Тарифи підштовхнули автовиробників до змін у виробництві: GM збільшив випуск вантажівок на заводі в Індіані, а Stellantis тимчасово зупинив виробництво на заводі в Мексиці та одному в Канаді.

У дослідженні підраховано, що середня вартість мита на імпортовані автозапчастини для автовиробників детройтської трійки складе 4911 доларів США за автомобіль, що вище за середній показник по галузі в 4239 доларів США за автомобіль.

Метт Блант, президент Американської ради з автомобільної політики заявив, що дослідження "демонструє значні витрати, які 25-відсотковий тариф вплине на автомобільну промисловість. Американські автовиробники Ford, GM та Stellantis мають намір підтримувати постійний діалог з адміністрацією для досягнення нашої спільної мети – збільшення виробництва автомобілів у США".

Нагадаємо, компанія Audi призупинила поставки в США. Автомобілі бренда, які прибули після 2 квітня, коли Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткового мита, не відвантажують ділерам і затримуються в портах Сполучених Штатів, оскільки керівництво автогіганта намагається зрозуміти, як нові тарифи вплинуть на них.

Автор:
Тетяна Ковальчук
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