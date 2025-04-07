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Вплив мит Трампа: компанія Audi заморозила поставки продукції в США
Німецький виробник автомобілів Audi, що входить до автоконцерну Volkswagen, призупинила поставки в США. Автомобілі бренда, які прибули після 2 квітня, коли Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткового мита, не відвантажують ділерам і затримуються в портах Сполучених Штатів, оскільки керівництво автогіганта намагається зрозуміти, як нові тарифи вплинуть на них.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Представник німецького автовиробника зазначив, що на складах у США є близько 37 000 автомобілів, чого достатньо приблизно двох місяців продажів.
Audi знаходиться "прямо під обстрілом" мит Трампа, оскільки її модель, що найбільше продається в США, Q5 виробляється в Мексиці, а всі інші моделі поставляються з Європи або інших країн.
Представник бренду повідомив, що компанія направила дилерам службову записку, в якій йдеться про те, що поставки будуть заморожені з 2 квітня до подальшого повідомлення.
За даними постачальника автомобільних послуг Cox Automotive, у середньому автовиробники мають у Сполучених Штатах запаси продукції менш ніж на три місяці, що дає їм деякий перепочинок для підтримки поставок на колишньому рівні доти, доки вони не розроблять довгострокову стратегію боротьби з митами.
Відомо, що у понеділок, 7 квітня, керівники автомобільних компаній мають намір зустрітися з президентом ЄС Урсулою фон дер Ляйєн, щоб обговорити заходи реагування на мита, оскільки європейські акції впали до 16-місячного мінімуму, а інвестори побоюються високих цін, слабкого попиту та потенційної глобальної рецесії.
Нагадаємо, 18 березня німецький автомобільний гігант Audi оголосив про скорочення 7500 робочих місць у країні. Це становить 8% світової робочої сили автовиробника.