Німецький автогігант Audi оголосив про масштабні скорочення: 7500 працівників втратять роботу

Німецький автомобільний гігант Audi оголосив про скорочення 7500 робочих місць у країні. Це становить 8% світової робочої сили автовиробника.

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Про це пише DW.

Зазначається, що таке рішення спричинене тим, що німецька автомобільна промисловість стикається з падінням попиту на електромобілі та посиленням конкуренції з боку Китаю.

В компанії заявили, що скорочення робочих місць, яке буде реалізовано до кінця 2029 року, спрямоване на підвищення "продуктивності, швидкості та гнучкості".

"Економічні умови стають дедалі жорсткішими, конкурентний тиск і політична невизначеність ставлять перед компанією величезні виклики", ‒ йдеться в заяві Audi, дочірньої компанії Volkswagen.

Повідомляється, що програма гарантування робочих місць, яка запобігає обов’язковим звільненням, буде продовжена до кінця 2033 року. Раніше вона діяла до кінця 2029 року.

Очікується, що скорочення робочих місць здійснюватиметься за рахунок добровільних звільнень та розірвання контрактів.

Нагадаємо, у 2024 році автомобільний ринок ЄС зріс на 0,8%, а загальний обсяг продажів досяг 10,6 млн одиниць. Протягом року з заводів Євросоюзу експортовано 4,55 млн автомобілів на суму 154,7 млрд євро, що на 7% менше, ніж минулого року. Експорт приніс автопрому ЄС майже €155 млрд.