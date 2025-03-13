Акції канадських виробників автозапчастин різко впали: ланцюжки поставок можуть бути зруйновані

Найбільші канадські виробники автозапчастин зазнають втрат від мит президента США Дональда Трампа. Зростають шанси зупинення північноамериканської автомобільної промисловості. Це змушує ціни на акції стрімко падати до рівнів, які спостерігалися в останній час під час пандемії Covid-19.

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Про це повідомляє Вloomberg.

Акції найбільшого у країні виробника автозапчастин Martinrea International Inc впали на 1,1% у середу, закрившись на найнижчому рівні з 2020 року після того, як США ввели мита на канадські алюміній і сталь, які є ключовими ресурсами для автозапчастин. Трамп ще більше підігрів хвилювання інвесторів, коли повідомив, що до 2 квітня буде дуже мало гнучкості щодо тарифів товарів з Канади. Акції Linamar Corp впали до найнижчого рівня з 2022 року.

Торгова війна загрожує зруйнувати тісно взаємопов'язаний міжнародний ланцюжок поставок, який існував десятиліттями. Угоди про вільну торгівлю — остання з яких — угода між США, Мексикою та Канадою, підписана Трампом у 2018 році, уможливила багаторазове переміщення автозапчастин між трьома країнами при складанні транспортного засобу. З урахуванням чинних тарифів і тарифів у відповідь такий транскордонний маршрут призведе до того, що мита накладатимуться один на одного кілька разів.

"Те, як ми зараз інтегровані, означає, що всього за кілька днів ланцюжок поставок може перестати функціонувати. За кілька днів американські заводи, яким потрібні канадські деталі можуть зупинитися", — заявив міністр промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Минулого тижня виконавчий голова Linamar Лінда Хазенфратц заявила аналітикам, що нагромадження тарифів на метали поверх автомобільних тарифів "ймовірно, закриє галузь", що коштуватиме автовиробникам мільярди. За її словами, другий за величиною виробник автозапчастин у країні не буде переносити канадські потужності в США, назвавши тарифну політику, що швидко змінюється, "короткостроковою тактикою", яка не повинна диктувати довгострокові рішення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 11 березня заявив, що збільшить мита на сталь та алюміній для Канади до 50% у відповідь на дії Онтаріо з підвищення податків на електроенергію, що поставляється до США. Такі дії посилить його боротьбу з найбільшим торговим партнером Сполучених Штатів.