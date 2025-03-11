Дональд Трамп подвоює мита на канадську сталь та алюміній: який тариф буде діяти

Президент США Дональд Трамп 11 березня заявив, що збільшить мита на сталь та алюміній для Канади до 50% у відповідь на дії Онтаріо з підвищення податків на електроенергію, що поставляється до США. Такі дії посилить його боротьбу з найбільшим торговим партнером Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Вloomberg.

"Це набуде чинності завтра, 12 березня, зранку", — заявив президент США. Запланований 25% тариф на метали мали набути чинності відразу після опівночі, але рішення Трампа подвоює ставку для Канади.

Американський президент заявив, що 2 квітня він також "істотно збільшить" мита на канадські деталі до автомобілів, якщо Оттава не зменшить мита на молочні продукти та інші товари зі США.

Він зазначив, що цей крок "по суті назавжди закриє автомобільний бізнес у Канаді". Президент переконаний, що Канада має стати частиною США, заявивши, що такий політичний крок "змусить усі мита та все інше повністю зникнути".

Раптове рішення Трампа знаменує собою останню ескалацію його торгової суперечки з північноамериканським сусідом і ризикує ще більше негативно відреагувати ринки. Видання зазначає, що американські акції відновили падіння після того, як президент США заявив, що подвоїть тарифи: індекс S&P 500 упав на 0,9% о 10:59 ранку у Нью-Йорку, тоді як промисловий індекс Dow Jones упав на 1,4%. Канадський долар опустився до тижневого мінімуму.

"Онтаріо і Канада не відступлять, поки тарифи президента Трампа не будуть скасовані назавжди", — заявив у відповідь на рішення Трампа прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд.

Нагадаємо, мита США загрожують підірвати відновлення економіки Канади і призведуть до зростання споживчих цін і безробіття. Це може спровокувати рецесію у країні. Канада у 75% свого експорту та третини всього імпорту покладається на США.