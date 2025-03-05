Мита Трампа загрожують підірвати економічне відновлення Канади

Мита США, які набули чинності у вівторок, загрожують підірвати відновлення економіки Канади і призведуть до зростання споживчих цін і безробіття. Це може спровокувати рецесію у країні. Канада у 75% свого експорту та третини всього імпорту покладається на США.

Про це пише агентство Reuters.

Залежність від торгівлі для економічного зростання робить Канаду вразливою для затяжної торгової війни. Економіка країни почала демонструвати ознаки покращення після кількох кварталів завдяки шести послідовним зниженням процентних ставок Банком Канади.

Річне економічне зростання Канади в четвертому кварталі склало 2,6%, перевершивши очікування, а рівень безробіття знизився завдяки значному збільшенню кількості робочих місць у січні. Проте стрибок зростання може бути короткочасним залежно від того, як довго діятимуть тарифи.

"Якщо тарифи збережуться на невизначений термін, це практично знищить дворічне економічне зростання", — заявив Крейг Александер, президент Alexander Economic Views, незалежної організації економічних досліджень.

За його словами, економіка може, принаймні, побачити помірну рецесію, але він попередив, що ця оцінка не враховує вплив будь-яких подальших мит з боку адміністрації президента США. Дональд Трамп ввів 25% мито на весь імпорт з Канади, за винятком енергоносіїв, які оподатковуються в розмірі 10%.

Після того, як Канада оголосила про негайні заходи у відповідь, а президент Сполучених Штатів пригрозив ще більшими митами.

"Ми знаходимося в точці перегину. Усі хороші новини минулого щодо плану ВВП, робочих місць та інфляції, ймовірно, зійдуть нанівець", — заявив Рендалл Бартлетт, заступник головного економіста Desjardins.

Він припустив, що Канада, скоріш за все, скотиться в рецесію, яка, ймовірно, розпочнеться у другому кварталі цього року, а рівень безробіття може зрости до 8%. Нині безробіття становить 6,6%.

Експорт у США становить близько 18% ВВП Канади, і понад 2,4 млн робочих місць у країні залежать від бізнесу Сполучених Штатів.

"Я не прикрашатиму ситуацію. Це буде важко", — прокоментував запровадження мит з боку США прем'єр-міністр Джастін Трюдо на прес-конференції у вівторок.

Економісти стверджують, що якщо тарифи збережуться і продовжать зростати, вони торкнуться багатьох секторів економіки: домогосподарства ще більше загрузнуть у боргах, прибутки компаній постраждають, доходи уряду скоротяться, почнуться масові звільнення, різко зростуть дефолти корпорацій, а канадські провінції можуть втратити кредитні рейтинги.

Нагадаємо, уряд Канади оголосив про введення масштабного пакету мит на продукцію, вироблену в США, після того, як президент Дональд Трамп у вівторок, 4 березня, підтвердив, що його адміністрація введе мита проти Канади та Мексики.