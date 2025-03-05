Пошлины Трампа грозят взорвать экономическое восстановление Канады

Вступившие в силу во вторник пошлины США грозят подорвать восстановление экономики Канады и приведут к росту потребительских цен и безработицы. Это может спровоцировать рецессию в стране. Канада в 75% своего экспорта и трети всего импорта полагается на США.

Об этом пишет агентство R euters.

Зависимость от торговли для экономического роста делает Канаду уязвимой для затяжной торговой войны. Экономика страны начала демонстрировать признаки улучшения после нескольких кварталов благодаря шести последовательным понижениям процентных ставок Банком Канады.

Годовой экономический рост Канады в четвертом квартале составил 2,6%, превзойдя ожидания, а уровень безработицы снизился благодаря значительному увеличению количества рабочих мест в январе. Однако скачок роста может быть кратковременным в зависимости от того, как долго будут действовать тарифы.

"Если тарифы сохранятся на неопределенный срок, это практически уничтожит двухлетний экономический рост", — заявил Крейг Александер, президент Alexander Economic Views, независимой организации экономических исследований.

По его словам, экономика может по крайней мере увидеть умеренную рецессию, но он предупредил, что эта оценка не учитывает влияние каких-либо дальнейших пошлин со стороны администрации президента США. Дональд Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт из Канады, за исключением энергоносителей, облагаемых налогом в размере 10%.

После того, как Канада объявила о немедленных ответных мерах, а президент Соединенных Штатов пригрозил еще большими пошлинами.

"Мы находимся в точке перегиба. Все хорошие новости прошлого относительно плана ВВП, рабочих мест и инфляции, вероятно, сойдут насмарку", — заявил Рендалл Бартлетт, заместитель главного экономиста Desjardins.

Он предположил, что Канада скорее всего скатится в рецессию, которая, вероятно, начнется во втором квартале этого года, а уровень безработицы может возрасти до 8%. В настоящее время безработица составляет 6,6%.

Экспорт в США составляет около 18% ВВП Канады, и более 2,4 млн. рабочих мест в стране зависят от бизнеса Соединенных Штатов.

"Я не буду украшать ситуацию. Это будет тяжело", — прокомментировал введение пошлин со стороны США премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции во вторник.

Экономисты утверждают, что если тарифы сохранятся и продолжат расти, они коснутся многих секторов экономики: домохозяйства еще больше увязнут в долгах, доходы компаний пострадают, доходы правительства сократятся, начнутся массовые увольнения, резко возрастут дефолты корпораций, а канадские провинции могут потерять кредит.

Напомним, в ряде Канады объявил о введении масштабного пакета пошлин на продукцию, произведенную в США, после того, как президент Дональд Трамп во вторник, 4 марта, подтвердил, что его администрация введет пошлины против Канады и Мексики.