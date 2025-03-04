Шаг в ответ: Канада вводит пошлины на продукцию США на сумму 107 миллиардов долларов

Правительство Канады объявило о введении масштабного пакета пошлин на продукцию, произведенную в США, после того, как президент Дональд Трамп во вторник, 4 марта, подтвердил, что его администрация введет пошлины против Канады и Мексики.

Об этом сообщает Bloomberg .

"Канада не оставит это необоснованное решение без ответа", — заявил премьер-министр Джастин Трюдо в понедельник вечером.

План ответных мер предусматривает:

первый этап — это 25% пошлины на товары от американских экспортеров стоимостью около 30 млрд канадских долларов (20,6 млрд долларов США), которые вступят в силу в 12:01 по нью-йоркскому времени;

второй этап пошлин — по той же ставке будет введен на товары стоимостью 125 млрд канадских долларов за три недели — список, который будет включать в себя такие дорогие товары, как автомобили, грузовики, сталь и алюминий.

"Наши тарифы останутся в силе до тех пор, пока торговые санкции США не будут отменены, и если тарифы США не будут отменены, мы ведем активные и постоянные переговоры с провинциями и территориями по принятию ряда нетарифных мер", — заявил Трюдо.

Ответные меры будут применены после заявления Трампа, что Канада и Мексика не имеют возможности избежать широких тарифов, которыми он угрожал с момента своего избрания в ноябре. Это торговая война, которая нарушит одно из крупнейших в мире двусторонних торговых отношений стоимостью более 900 миллиардов долларов в год в товарах и услугах. Канада является крупнейшим покупателем товаров из США и наоборот.

Указ Трампа, подписанный 1 февраля, предусматривает введение 25% пошлин на большую часть импорта США из Канады и Мексики и 10% пошлин на канадские энергоносители, такие как сырая нефть, природный газ и уран.

На фоне этих новостей канадский доллар и акции упали, а индекс S&P/TSX Composite снизился на 1,5%, что явилось максимальным падением с 18 декабря 2024 года.

Банк Канады предупредил, что затяжная тарифная война может сократить канадское производство почти на 3% в течение двух лет и уничтожить рост в течение этого периода. Спрос на канадские товары в США пострадает, экспортеры сократят производство и рабочие места, цены на импортируемую из США продукцию возрастут, а потребители и предприятия будут тратить меньше.

Напомним, Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады. В сообщении Белого дома говорится, что Трамп "предоставил Канаде и Мексике широкие возможности для обуздания опасной деятельности картелей и притока смертельных наркотиков", поступающих в США, однако обе страны "не смогли должным образом разрешить ситуацию".