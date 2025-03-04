Крок у відповідь: Канада вводить мита на продукцію США на суму 107 мільярдів доларів

Уряд Канади оголосив про введення масштабного пакету мит на продукцію, вироблену в США, після того, як президент Дональд Трамп у вівторок, 4 березня, підтвердив, що його адміністрація введе мита проти Канади та Мексики.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Канада не залишить це необґрунтоване рішення без відповіді", — заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо у понеділок увечері.

План заходів у відповідь передбачає:

перший етап — це 25% мита на товари від американських експортерів вартістю близько 30 млрд канадських доларів (20,6 млрд доларів США), які набудуть чинності о 12:01 за нью-йоркським часом;

другий етап мит ​​— за тією ж ставкою буде введено на товари вартістю 125 млрд канадських доларів за три тижні — список, який включатиме такі дорогі товари, як автомобілі, вантажівки, сталь та алюміній.

"Наші тарифи залишаться чинними доти, доки торгові санкції США не будуть скасовані, і якщо тарифи США не будуть скасовані, ми ведемо активні та постійні переговори з провінціями та територіями щодо вжиття низки нетарифних заходів", — заявив Трюдо.

Заходи у відповідь будуть застосовані після заяви Трампа, що Канада і Мексика не мають можливості уникнути широких тарифів, якими він погрожував з моменту свого обрання в листопаді. Це торгова війна, яка порушить одне з найбільших у світі двосторонніх торговельних відносин вартістю понад 900 мільярдів доларів на рік у товарах та послугах. Канада є найбільшим покупцем товарів із США, і навпаки.

Указ Трампа, підписаний 1 лютого, передбачає введення 25% мит на більшу частину імпорту США з Канади та Мексики та 10% мит на канадські енергоносії, такі як сира нафта, природний газ і уран.

На тлі цих новин канадський долар та акції впали, а індекс S&P/TSX Composite знизився на 1,5%, що стало максимальним падінням із 18 грудня 2024 року.

Банк Канади попередив, що затяжна тарифна війна може скоротити канадське виробництво майже на 3% за два роки і знищити зростання протягом цього періоду. Попит на канадські товари у США постраждає, експортери скоротять виробництво та робочі місця, ціни на імпортовану із США продукцію зростуть, а споживачі та підприємства витрачатимуть менше.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення 25-відсоткових мит на товари з Мексики й Канади. У повідомленні Білого дому йдеться про те, що Трамп "надав Канаді та Мексиці широкі можливості для приборкання небезпечної діяльності картелів і притоку смертельних наркотиків", які надходять до США, проте обидві країни "не змогли належним чином вирішити ситуацію".