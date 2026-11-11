RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,50

+0,09

EUR

51,08

+0,26

Готівковий курс:

USD

46,23

46,02

EUR

51,60

51,30

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

ЄС готує нові санкції проти Росії: під ударом 50 банків і тіньовий флот

санкції
ЄС готує нові санкції проти Росії / Depositphotos

Посли держав Європейського Союзу 11 листопада попередньо погодили розширення санкційних списків проти Росії. Нові обмеження стосуватимуться осіб і компаній, причетних до російської агресії проти України, діяльності тіньового флоту, кібератак та гібридних операцій.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Європейську правду".

Рішення попередньо погодили на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper). Остаточно затвердити нові санкційні списки має Рада ЄС із закордонних справ, засідання якої відбудеться 16 листопада у Брюсселі.

До санкційного списку за дії проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України планують внести 12 фізичних та 101 юридичну особу.

Серед них - 50 російських банків.

Під обмеження потрапить і тіньовий флот

Нові санкції також планують застосувати до компаній, які допомагають роботі російського тіньового флоту.

Окремі обмеження готують у межах санкційних режимів ЄС проти російської гібридної діяльності та кібератак.

До списку за гібридну діяльність Росії мають внести 30 фізичних та одну юридичну особу.

Ще одну юридичну особу планують включити до санкційного режиму ЄС, пов’язаного з кібератаками.

Загалом нові обмеження мають охопити 145 фізичних та юридичних осіб.

Остаточне рішення щодо санкцій очікується після засідання Ради ЄС із закордонних справ 16 листопада.

Нагадаємо, раніше Євросоюз уже посилив санкції проти банків та компаній, пов’язаних із тіньовим флотом і військово-промисловим комплексом Росії.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності