ЄС готує нові санкції проти Росії: під ударом 50 банків і тіньовий флот

Посли держав Європейського Союзу 11 листопада попередньо погодили розширення санкційних списків проти Росії. Нові обмеження стосуватимуться осіб і компаній, причетних до російської агресії проти України, діяльності тіньового флоту, кібератак та гібридних операцій.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Європейську правду".

Рішення попередньо погодили на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper). Остаточно затвердити нові санкційні списки має Рада ЄС із закордонних справ, засідання якої відбудеться 16 листопада у Брюсселі.

До санкційного списку за дії проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України планують внести 12 фізичних та 101 юридичну особу.

Серед них - 50 російських банків.

Під обмеження потрапить і тіньовий флот

Нові санкції також планують застосувати до компаній, які допомагають роботі російського тіньового флоту.

Окремі обмеження готують у межах санкційних режимів ЄС проти російської гібридної діяльності та кібератак.

До списку за гібридну діяльність Росії мають внести 30 фізичних та одну юридичну особу.

Ще одну юридичну особу планують включити до санкційного режиму ЄС, пов’язаного з кібератаками.

Загалом нові обмеження мають охопити 145 фізичних та юридичних осіб.

Остаточне рішення щодо санкцій очікується після засідання Ради ЄС із закордонних справ 16 листопада.

Нагадаємо, раніше Євросоюз уже посилив санкції проти банків та компаній, пов’язаних із тіньовим флотом і військово-промисловим комплексом Росії.