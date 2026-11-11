Дві фінансові компанії добровільно залишили ринок: НБУ відкликав ліцензії

Національний банк України відкликав ліцензії у фінансових компаній "Поліс" та "Атлана" на підставі їхніх власних заяв. Обидві установи також виключили з Державного реєстру фінансових установ.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національного банку України.

У фінансової компанії "Поліс" відкликано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надавати кошти та банківські метали у кредит.

Компанія "Атлана" мала право надавати кошти та банківські метали у кредит, а також здійснювати факторинг. Її ліцензію також відкликано за власною заявою.

Після відкликання ліцензій обидві компанії виключили з Державного реєстру фінансових установ.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 листопада 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно НБУ також відкликав ліцензію фінкомпанії "Дастер Капітал". У тому випадку рішення було пов’язане вже не з добровільною заявою компанії, а з результатами планової перевірки та виявленими порушеннями.