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НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії та покарав ще шість установ

НБУ
НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії та покарав ще шість установ

Національний банк України ухвалив рішення про застосування заходів впливу до шести фінансових компаній та одного ломбарду. Одну з установ повністю позбавили ліцензії на роботу, іншим винесли письмові застереження та зобов'язали виправити порушення.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу НБУ.

Кого позбавили ліцензії

Регулятор відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії (з правом видавати кредити та займатися факторингом) у ТОВ "ФК "Дастер Капітал".

Підставою стали результати планової інспекційної перевірки, проведеної у квітні-червні 2026 року. Нацбанк виявив ознаки ризикової діяльності, яка загрожує клієнтам та кредиторам. Серед зафіксованих порушень:

  • вчинення операцій без економічного сенсу та правочинів з ознаками фіктивності;
  • викривлення даних у звітності на понад 10% і на понад 50% від мінімального капіталу;
  • приховування або несвоєчасне внесення відомостей про операції в облікові системи понад сім днів поспіль;
  • повторні порушення пруденційних нормативів протягом останніх пів року.

Застереження та вимоги усунути недоліки

Письмові застереження за порушення правил корпоративного управління та внутрішнього контролю отримали три установи: ТОВ "ФК "Прометей Фінанс", ТОВ "Веллфін" і ТОВ "Профіт Файненс".

Вимоги усунути виявлені під час нагляду порушення отримали:

  • ТОВ "ФК "Олімп" та ТОВ "Трейд Фактор У" — через неподання у встановлений строк звітів про впевненість щодо річних даних за 2025 рік;
  • ПТ "Ломбард "Черкаська Позика" — через ненадання регулятору обов'язкової інформації, документів та пояснень.

Усі фінансові компанії та ломбард, щодо яких винесено застереження чи вимоги, зобов'язані виправити недоліки та привести діяльність у відповідність до законодавства до 24 листопада 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ оштрафував платіжну установу на 680 тис. грн і застосував санкції до ще п'яти компаній. Національний банк України застосував заходи впливу до шести небанківських фінансових установ: трьом компаніям оголосив письмові застереження, ще одну фінансову компанію та ломбард зобов'язав усунути порушення, а платіжну установу оштрафував на 680 тис. грн.

Автор:
Максим Кольц

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