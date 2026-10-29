Падіння в усіх галузях: НБУ погіршив прогноз економіки через атаки РФ

У третьому кварталі реальний ВВП України скоротився на 0,5% у річному вимірі. Головними чинниками падіння ділової активності стали систематичні російські атаки на промисловість і логістику, а також блокада морських портів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НБУ.

Які галузі постраждали найбільше

Найістотніших збитків та втрат виробничих потужностей зазнали металургійні та рудні підприємства. Крім того, негативна динаміка спостерігається і в інших ключових секторах економіки:

промисловості;

торгівлі;

сільському господарстві.

Через інтенсифікацію ворожих обстрілів, від’ємний внесок яких у ВВП оцінюється в 1,9 відсоткового пункта, НБУ переглянув річний прогноз. За підсумками 2026 року очікується падіння реального ВВП на 0,4%.

Прогноз НБУ на 2027–2028 роки

У Нацбанку зазначають, що через значні руйнування втрати економічного потенціалу обмежуватимуть швидкість відновлення, тому воно буде повільним.

Основними драйверами пожвавлення економічної активності у наступні роки мають стати:

державні та приватні інвестиції в оборонну промисловість;

локалізація виробництва озброєння завдяки коштам Ukraine Support Loan;

реалізація проектів із відбудови критичної інфраструктури.

За технічним припущенням НБУ, у разі поліпшення ситуації з логістикою в середині 2027 року, реальний ВВП за підсумками 2027 року зросте на 0,4%.

У разі зниження безпекових ризиків у 2028 році економічне зростання пришвидшиться до 2,2%.

Нагадаємо, у вересні 2026 року Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) знизився на 1,6 пункту і зупинився на позначці 26,2 пункту. Головним чинником негативної динаміки стало рекордне зростання кількості та тривалості повітряних тривог у країні.

Посилення ракетних атак на логістичну інфраструктуру також спричинило безпрецедентний дефіцит складських приміщень. За січень-серпень 2026 року обсяг конкурентної пропозиції складів у Київському регіоні скоротився на 34% — до 1,05 млн кв. м.