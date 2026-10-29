"Збіг" замість таксі: у Києві запустили Telegram-бот для пошуку попутників

У Києві запрацював сервіс спільних поїздок “Збіг”, який допомагає водіям і пасажирам знаходити одне одного за схожими маршрутами. Платформа працює у форматі Telegram-бота, не стягує комісію та дає змогу домовитися про безплатну поїздку або оплату безпосередньо водієві.

Як пише Dilo, про це інформує Dev.

Ідею створити платформу команда розробників пов’язує зі складнощами пересування містом під час повітряних тривог, негоди та заторів, коли вартість таксі може суттєво зростати.

За словами засновника, поштовхом стала ситуація, коли вартість поїздки в таксі сягнула 900 грн. Водночас дорогами рухалися автомобілі з вільними місцями, які прямували в тому самому напрямку.

Як працює сервіс "Збіг"

Проєкт створила команда з чотирьох київських IT-фахівців у позаробочий час. Учасники розподілили між собою завдання з розробки, аналітики, безпеки, дизайну та підтримки користувачів. Штучний інтелект використовували як допоміжний інструмент, тоді як архітектуру та логіку сервісу розробляла сама команда.

Для користування "Збігом" не потрібно встановлювати окремий застосунок - достатньо скористатися Telegram-ботом.

Водій публікує маршрут, час поїздки та кількість вільних місць у машині. Пасажир зазначає, куди йому потрібно дістатися, і отримує пропозиції від водіїв, яким дорогою.

Платформа розраховує маршрути за реальною дорожньою мережею, а не за прямою відстанню. Водій може сам визначити, на скільки хвилин готовий відхилитися від свого шляху: на нуль, три, п’ять або десять хвилин.

Серед інших можливостей - публікація регулярних маршрутів, інтерактивна карта автомобілів, пошук водія для термінової поїздки та внутрішній чат. Після вибору відповідного варіанта пасажир натискає кнопку бронювання місця.

Скільки коштують поїздки

За замовчуванням поїздки через "Збіг" безплатні. Водночас водій може обрати формат оплати "за домовленістю" - від 50 грн.

У такому разі пасажир передає гроші безпосередньо водієві, а сервіс не утримує комісію. Після завершення поїздки її учасники можуть залишити відгуки, на основі яких формується рейтинг користувачів.

Таким чином, платформа не працює як традиційна служба таксі: вона допомагає знайти людину, яка вже планує їхати в потрібному напрямку та має вільні місця в автомобілі.

Які заходи безпеки передбачили розробники

За словами співзасновника, команда закладала механізми безпеки ще на етапі розробки платформи.

Реєстрація відбувається через акаунт Telegram із підтвердженим номером телефону. Контактні дані водія та номер автомобіля відкриваються пасажиру після підтвердження поїздки.

У сервісі також передбачені кнопка SOS, швидкий виклик поліції або екстрених служб за номерами 102 і 112 та можливість поділитися маршрутом із близькими. Система відгуків приховує оцінки учасників одне від одного до завершення взаємного оцінювання, а пізні скасування відображаються в профілях.

Для зменшення ризиків шахрайства розробники заборонили передоплату. Також передбачено приховування платіжних реквізитів до підтвердження поїздки та блокування посилань на платіжні збори.

Під час повітряних тривог сервіс показує інструкції з безпеки, а в комендантську годину частина його функцій автоматично вимикається.

Владислав також зазначив, що команда тестує інфраструктуру на можливі вразливості. За його словами, трафік шифрується, захист від DDoS-атак забезпечує Cloudflare, а кількість запитів обмежена для протидії масовому збору даних.

Скільки користувачів уже долучилися до "Збігу"

За даними, наведеними розробниками в розмові, менш ніж за дві доби після запуску сервіс відкрили понад 920 користувачів.

На той момент у системі зареєструвалися 141 пасажир, з яких 121 підтвердив номер телефону, та 24 водії з доданими автомобілями.

За цей період водії опублікували 81 поїздку. Пасажири створили 157 заявок на конкретний час і ще 59 термінових запитів на поїздку. Загалом сервіс зафіксував 42 бронювання, а вісім поїздок уже відбулися.

Наразі команда зосереджена на залученні нових водіїв, зокрема тих, хто регулярно їздить між лівим і правим берегами Києва.

Які функції планують додати

Серед найближчих оновлень - вибір маршруту та вбудований навігатор для водіїв, можливість додавати обраних водіїв і розрахунок часу прибуття з урахуванням заторів.

Розширення сервісу на інші міста України розробники розглядають після того, як платформа повноцінно запрацює в столиці.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури та Міністерство економіки підписали меморандум із провідними цифровими платформами перевезень Bolt, Uklon, Uber та OPTI. Максимальна надбавка до тарифу під час тривог та збоїв транспорту не перевищуватиме 75%.