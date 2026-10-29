"Укрзалізниця" перегляне протоколи безпеки після атаки на вокзал у Дніпрі

АТ “Укрзалізниця” повторно перевірить протоколи безпеки та евакуації пасажирів після влучання російського безпілотника в перон залізничного вокзалу в Дніпрі 29 жовтня. У компанії планують визначити, як прискорити реагування на загрози та забезпечити переміщення всіх людей у безпечні місця під час повітряних тривог.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба перевізника.

Як діяли протоколи безпеки перед ударом

За інформацією компанії, до атаки на вокзалі та станції Дніпра інформували про повітряну тривогу, оголошену в місті. Коли моніторингова команда виявила наближення ворожого безпілотника, рівень небезпеки додатково підвищили.

Команди про зупинення руху передали як локомотивним бригадам, так і працівникам вокзалу.

Зокрема, в електропоїзді, який мав вирушити до Запоріжжя, оголосили евакуацію. За даними "Укрзалізниці", на той момент до удару залишалося понад 10 хвилин.

У поїзді ввімкнули голосові оголошення, а помічник машиніста обійшов усі вагони відповідно до чинного протоколу. Пасажирам повідомляли про необхідність не лише залишити вагони, а й якомога швидше відійти від перону щонайменше на 200 метрів. Локомотивна бригада евакуювалася завчасно.

Паралельно на вокзалі лунали оголошення про евакуацію. Пасажирів і працівників закликали перейти до укриттів, а також повідомляли, що рух поїздів відновлять після завершення повітряної тривоги.

Чому "Укрзалізниця" перегляне правила

Попри оголошення та вжиті заходи, частина людей на момент удару залишалася поблизу поїзда. У компанії пов’язують це з великою кількістю загиблих і поранених.

"Укрзалізниця" заявила про намір повторно проаналізувати всі етапи реагування на загрозу. Компанія має визначити, які дії можна виконувати швидше в межах часу, що залишається до можливого удару, а також як забезпечити евакуацію кожної людини без винятків.

Про атаку на Дніпро

Унаслідок російської атаки на Дніпро 29 жовтня безпілотник влучив у перон залізничного вокзалу, де перебували приміська електричка та пасажирський поїзд.

Кількість загиблих зросла до 14 осіб. Ще 14 людей дістали поранення, 13 із них госпіталізували.