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Атака на "Укрзалізницю": у Києві пошкоджена інфраструктура кільцевої електрички, а на Харківщини зруйнована будівля вокзалу

Дрон завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу у Берестині Харківської області
Дрон завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу у Берестині Харківської області / Укрзалізниця

Російські війська продовжують бити по залізниці. У Києві постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички, а у Харківській області дрон пошкодив будівлю вокзалу. Деякі поїзди курсують із затримками.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці". 

Зазначається, що перед світанком російський дрон завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу у Берестині Харківської області. Пасажири і працівники вокзалу знаходилися в укритті

В УЗ зауважили, що наразі вже йде обстеження інфраструктури, поїзди на Берестин не скасовуються.

Також у Києві постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички "Микільська Слобідка". Kyiv City Express від ранку курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку "Дарниця — Почайна". В УЗ наголосили, що на відновлення знадобиться день.

Крім того, пошкоджено скло та двері в електропоїзді, в депо та на кількох інших об'єктах УЗ.

В УЗ додали, що деякі поїзди — наприклад, №7/8 Одеса — Харків та №53/54 Дніпро — Одеса — їхатимуть резервним безпечнішим маршрутом, що збільшить орієнтовний час у дорозі на 6 годин.

Атака на поїзди

16 вересня російські війська завдали удару по поїзду Київ — Миколаїв. Працівники та пасажири завчасно евакуювалися, тому постраждалих немає.

13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею.

А 12 вересня російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Луцьку та Фастові. Завдяки завчасному виявленню загрози пасажирів евакуювали, тому постраждалих немає. 

8 вересня Росія також атакувала пасажирський поїзд Київ – Суми. Поїзд завчасно зупинили після попередження моніторингової команди "Укрзалізниці", а пасажирів евакуювали, тому обійшлося без постраждалих.

Автор:
Світлана Манько

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