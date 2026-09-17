Доля заморожених $230 млрд російських активів: суд Бельгії ухвалив важливе рішення

Вищий адміністративний суд Бельгії постановив, що Міністерство фінансів країни не мало належних юридичних повноважень ухвалювати рішення щодо заморожених російських активів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Суд постановив, що Мінфін країни не мав правових повноважень для відмови у розблокуванні заморожених активів російського банку "БКС", що зберігаються в брюссельській кліринговій палаті "Euroclear".

Зазначається, що хоча це рішення поширюється лише на банк "БКС", інші рішення Міністерства фінансів, ухвалені в рамках того самого механізму, також можуть бути оскаржені, якщо Бельгія не перегляне правову базу.

"БКС" зберігав цінні папери та кошти в системі Euroclear через Національний розрахунковий депозитарій Росії, який у червні 2022 року потрапив під санкції ЄС. Це призвело до заморожування активів банку, що зберігаються в системі Euroclear.

У липні 2024 року банк звернувся до бельгійської влади з проханням розблокувати свої активи, але казначейство відмовило. "БКС" оскаржив цю відмову в Державній раді Бельгії.

У постанові суду зазначено, що відповідно до правил ЄС щодо санкцій Бельгія має призначити "компетентний орган" для ухвалення рішень щодо запитів про розблокування заморожених активів.

Більшість із приблизно 200 мільярдів євро (230,7 мільярда доларів США) заморожених російських активів, що знаходяться в Європі, зберігаються в бельгійському Euroclear.

Раніше у Бельгії заявили, що не підтримують перенесення заморожених російських активів із бельгійського депозитарію Euroclear до іншої фінансової структури під контролем Європейського Союзу для полегшення їх конфіскації для підтримки України.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна категорично виступає проти використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України.

"Це не підлягає обговоренню, двері зачинені. Наш прем'єр-міністр стоятиме на своєму", — зазначив він.

Доля заморожених активів РФ

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько 260 млрд євро суверенних російських активів. Найбільшим утримувачем цих коштів став бельгійський депозитарій Euroclear — на його рахунках заблоковано близько 200 млрд євро.

Доходи від цих ресурсів ЄС використовує для фінансової підтримки України. У відповідь Центробанк Росії у грудні 2025 року подав позов до Арбітражного суду Москви.

15 травня 2026 року російський суд у закритому режимі повністю задовольнив ці вимоги, зобов’язавши Euroclear виплатити РФ 18,17 трлн рублів (близько 200 млрд євро) як компенсацію.

Своєю чергою, Euroclear подав до суду на Центробанк РФ. Бельгійський депозитарій вимагає визнати недійсним рішення російського суду, яким його зобов'язали виплатити 220 млрд євро.

Раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.