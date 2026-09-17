Судьба замороженных $230 млрд российских активов: суд Бельгии принял важное решение

Высший административный суд Бельгии постановил, что Министерство финансов страны не имело надлежащих юридических полномочий принимать решение о замороженных российских активах.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Суд постановил, что Минфин страны не имел правовых полномочий для отказа в разблокировании замороженных активов российского банка "БКС", хранящихся в брюссельской клиринговой палате Euroclear.

Отмечается, что хотя это решение распространяется только на банк БКС, другие решения Министерства финансов, принятые в рамках того же механизма, также могут быть обжалованы, если Бельгия не пересмотрит правовую базу.

"БКС" хранил ценные бумаги и средства в системе Euroclear из-за Национального расчетного депозитария России, который в июне 2022 года попал под санкции ЕС. Это привело к замораживанию хранящихся в системе Euroclear активов банка.

В июле 2024 года банк обратился к бельгийским властям с просьбой разблокировать свои активы, но казначейство отказало. "БКС" обжаловал этот отказ в Государственном совете Бельгии.

В постановлении суда отмечено, что в соответствии с правилами ЕС по санкциям Бельгия должен назначить "компетентный орган" для принятия решений по запросам о разблокировании замороженных активов.

Большинство из примерно 200 миллиардов евро (230,7 миллиарда долларов США) находящихся в Европе замороженных российских активов хранятся в бельгийском Euroclear.

Ранее в Бельгии заявили, что не поддерживают перенос замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear в другую финансовую структуру под контролем Европейского Союза для облегчения их конфискации для поддержки Украины.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его страна выступает категорически противиспользования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины.

"Это не подлежит обсуждению, двери закрыты. Наш премьер-министр будет стоять на своем", - отметил он.

Доля замороженных активов РФ

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили около 260 млрд. евро суверенных российских активов. Крупнейшим держателем этих средств стал бельгийский депозитарий Euroclear – на его счетах заблокировано около 200 млрд евро.

Доходы от этих ресурсов ЕС использует для финансовой поддержки Украины. В ответ Центробанк России в декабре 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы.

15 мая 2026 года российский суд в закрытом режиме полностью удовлетворил эти требования, обязав Euroclear выплатит РФ 18,17 трлн рублей (около 200 млрд евро) в качестве компенсации.

В свою очередь, Euroclear подал в суд на Центробанк РФ. Бельгийский депозитарий требует признать недействительным решение российского суда, которым его обязали выплатить 220 млрд евро.

Ранее Центробанк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия отвергла этот иск. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.