Еврокомиссия отклонила иск Центробанка России против Euroclear как безосновательный

Европейская комиссия отвергла иск, поданный Центральным банком России против Euroclear — бельгийского центрального депозитария ценных бумаг, хранящего иммобилизованные российские суверенные активы на сумму около 185 млрд евро. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Еuronews.

О начале судебного разбирательства Центральный банк России объявил в пятницу, заявив о намерении потребовать "возмещения ущерба" и обвинив Euroclear в блокировании высвобождения активов, находящихся под действием санкций ЕС. Иск подан в Арбитражный суд Москвы.

Ситуация разворачивается на фоне подготовки Европейским Союзом механизма направления доходов от замороженных суверенных активов России на беспроцентный репарационный заем для Украины. Ключевую роль в этой схеме играет именно Euroclear. Окончательное решение о запуске механизма лидеры ЕС должны принять 18 декабря.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в Брюсселе ожидают дальнейших "спекулятивных судебных процессов" со стороны России с целью воспрепятствовать соблюдению международного права и избежать ответственности за нанесенный Украине ущерб.

По его словам, все европейские учреждения, хранящие российские активы, полностью защищены от возможных юридических или финансовых действий Москвы.

С февраля 2022 г. ЕС заморозил активы Центрального банка России на сумму около 210 млрд евро. Действующий санкционный режим позволяет Euroclear компенсировать потенциальные потери. В частности, в случае ареста российским судом активов Euroclear в РФ компания сможет использовать средства, удерживаемые российским Национальным расчетным депозитарием в Европейском Союзе.

Кроме того, предложенный репарационный механизм предусматривает новый порядок межгосударственного урегулирования споров. В случае конфискации Россией суверенных активов Бельгии последняя сможет компенсировать ущерб за счет замороженных российских резервов.

Введенные правовые гарантии должны снять обеспокоенность Бельгии, ранее выражавшей сомнения в юридических рисках репарационного кредита. В Еврокомиссии подчеркнули, что предложенный механизм законен и юридически устойчив.

Euroclear официально отказался комментировать иск. Ранее компания критически оценивала идею репарационного кредита, называя ее юридически сложной и рискованной.

Иск России был подан вскоре после того, как страны ЕС согласовали экстренное решение о бессрочной иммобилизации активов Центробанка РФ. Согласно новому законодательству, активы могут быть разблокированы только при прекращении Россией угроз для европейской экономики и выплаты репараций Украине — критерии, которые в ЕС считают практически недостижимыми в ближайшей перспективе.

Напомним, вчера банк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине.