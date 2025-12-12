Запланована подія 2

Россия подала в суд на Euroclear из-за "репарационного кредита" Украине за счет замороженных активов

Банк России подает иск к бельгийскому депозитарию Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Центробанка РФ

Отмечается, что иск "о взыскании причиненного Банку России ущерба" будет подан в Арбитражный суд Москвы.

"Действиям депозитария Euroclear Банка России был причинен ущерб, обусловленный невозможностью распоряжения денежными средствами и ценными бумагами, принадлежащими Банку России", — говорится в сообщении.

Причем Euroclear

Активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро были заморожены в западных странах после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину в 2022 году. Большинство этих средств (около 190 миллиардов) хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear.

Согласно идее "репарационного кредита", Европа предоставит Украине кредит на 140 миллиардов евро под залог активов России, замороженных в ЕС. Украина должна погасить кредит, когда война закончится и Россия согласится компенсировать нанесенный ущерб. После этого Еврокомиссия вернет деньги Euroclear и Россия снова сможет их использовать.

В свою очередь, бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большинство замороженных активов РФ, предупредил ЕС о рисках их использования для так называемого "репарационного кредита" на сумму 140 млрд евро для Украины.

Также глава депозитария Валери Урбен заявляла, что   Euroclear будет судиться   в Европейскую комиссию, если и решит принудительно изъять в пользу Украины размещенные в учреждении активы центрального банка России общим объемом 180 млрд евро.

"Репарационный кредит" от ЕС

Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить   стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по   использование замороженных российских активов   в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Автор:
Светлана Манько