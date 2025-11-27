Euroclear предупреждает ЕС о последствиях конфискации замороженных российских активов для Украины

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся большинство замороженных активов РФ, предупредил ЕС о рисках их использования для так называемого "репарационного кредита" на сумму 140 млрд евро для Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times .

Издание получило в распоряжение письмо генерального директора Euroclear Валери Урбен к президентке Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и президенту Совета ЕС Антониу Средства.

Отмечается, что Euroclear предупредил, что так называемый "репарационный кредит" может нанести ущерб привлекательности европейских финансовых рынков и инвестиционному климату в Европе. Такой шаг способен насторожить инвесторов, а суверенные фонды и центральные банки будут воспринимать эту инициативу как конфискацию резервов центрального банка, подрывающего верховенство права".

Урбен подчеркнула, что принуждение Euroclear инвестировать в "финансирование индивидуальных долговых инструментов с нулевой процентной ставкой" будет рассматриваться Россией как конфискация, что приведет к соответствующим мерам и потенциальным юридическим проблемам, от которых Euroclear должна быть защищена.

Поэтому механизм "репарационного кредита" должен включать в себя гарантии для Euroclear, ведь существуют юридические риски".

Ранее Валери Урбен заявляла, что Euroclear будет судиться с Европейской комиссией, если и решит принудительно изъять в пользу Украины размещенные в учреждении активы центрального банка России общим объемом 180 млрд евро.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Следующая встреча по теме "репарационного кредита" запланирована на 18-19 декабря.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение " репарационного кредита " от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.