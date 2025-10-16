Репарационный кредит от ЕС может обеспечить финансовую стабильность Украины - ICU

Украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время, потенциальное утверждение репарационного кредита от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на новый макропрогноз ICU "Репарационный кредит улучшает экономические перспективы".

Репарационный кредит как гарантия стабильности

Аналитики ICU отмечают, что продолжающаяся война и высокие военные риски удерживают Украину в состоянии глубокой финансовой зависимости от внешних партнеров. Без дополнительного ресурса новая программа МВФ не смогла бы существенно поддержать экономику. Именно поэтому инициатива ЕС по репарационному кредиту может стать решающей.

Украинские чиновники настроены оптимистично по принятию кредита, хотя временные рамки его введения остаются неопределенными. Если программа будет утверждена, она позволит государству гарантировать покрытие фискальных нужд даже в случае затяжной войны. Кроме того, это позволит Национальному банку Украины сохранять контроль над валютным рынком и курсом гривны в течение нескольких последующих лет.

В то же время, ICU обращает внимание на обратную сторону инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Умеренный экономический рост и понижение инфляции

Согласно прогнозу, экономический рост Украины будет оставаться сдержанным, пока риски безопасности не снизятся. Однако темпы инфляции продолжают замедляться быстрее, чем ожидалось.

Дезинфляционный тренд охватывает почти все составляющие потребительской корзины, что свидетельствует об устойчивости процесса. ICU не ожидает достижения инфляционной цели НБУ в краткосрочной перспективе, однако прогнозирует постепенное смягчение монетарной политики уже в конце 2025 года.

Аналитики ожидают, что учетная ставка НБУ снизится до 14,5% до конца года, а в 2026-м темпы снижения могут усилиться при утверждении репарационного кредита.

Курс гривны, резервы и внешняя помощь

Рекордный дефицит текущего счета остается одним из ключевых вызовов для экономики, однако он будет полностью компенсирован внешней помощью.

ICU прогнозирует курс гривны на уровне 42,4 грн/$ в конце 2025 года и 44,5 грн/$ в 2026 году. В то же время эксперты ожидают, что НБУ постепенно откажется от де-факто фиксированного курса, введя контролируемую гибкость в последующие годы.

Благодаря репарационному кредиту риски для финансовой стабильности будут оставаться минимальными, а государственные финансы управляемыми. ICU также подчеркивает, что даже в случае реализации этой инициативы, долговая устойчивость Украины не будет нарушена.

Аналитики ICU считают, что принятие репарационного кредита станет для Украины ключевым макрофинансовым фактором на 2025-2026 годы. Его реализация позволит избежать дефицита внешнего финансирования, стабилизировать валютный рынок и поддержать понижение учетной ставки. Без этого же ресурса риски для экономики останутся существенными, а темпы роста — ограниченными.

Напомним, недавно Европейский Союз стал рассматривать возможность предоставление Украине так называемого "репарационного кредита" в объеме до 130 миллиардов евро. Окончательная сумма будет определена после того, как Международный валютный фонд оценит финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы.