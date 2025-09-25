Прогноз ЕБРР: рост экономики Украины в 2025 году замедлится до 2,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обновил свой прогноз по экономическому росту Украины, снизив его на 2025 год с 3,3% до 2,5%. Такое замедление обусловлено высокой неопределенностью, связанной с полномасштабной войной.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕБРР.

Согласно последнему отчету "Региональные экономические перспективы" (REP), опубликованному 25 сентября, прогноз по росту реального ВВП Украины в 2026 году остается неизменным - 5%. Этот показатель возможен при прекращении огня и получении преимуществ от послевоенного восстановления.

Экономические перспективы страны остаются крайне неопределенными и зависят от многих факторов: войны, энергетической безопасности и международной поддержки. Как отметили в ЕБРР, правительство Украины продолжает соблюдать макроэкономическую дисциплину, внедряя структурные реформы. Целью является мобилизация государственных доходов, увеличение инвестиций, улучшение управления государственными предприятиями и укрепление устойчивости финансового сектора.

В первом квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 0,9% в годовом исчислении, что стало возможным благодаря потреблению и инвестициям в критически важную инфраструктуру. Однако рост сдерживается такими факторами как дефицит рабочей силы, повреждение энергетической инфраструктуры и слабый экспорт сельскохозяйственной продукции.

Уровень безработицы снизился до 12%, что является минимумом за время войны, однако поиск работников остается сложным из-за мобилизации и эмиграции.

За период с января по июль 2025 дефицит текущего счета вырос почти на 50%. Это связано с большим импортом военной и энергетической продукции на фоне слабого экспорта. Ожидается, что дефицит бюджета достигнет 22% ВВП в 2025 году, при этом внешнее финансирование будет около 40 миллиардов долларов США. Значительную часть средств предоставляют ЕС, G7 (за счет замороженных российских активов) и МВФ.

Инфляция остается высокой, ее темпы упали с 15,9% в мае до 13,2% в августе 2025 года. На ее уровень влияют цены на продукты питания, коммунальные услуги и рост реальной заработной платы. Национальный банк удерживает учетную ставку на уровне 15,5% с марта 2025 г. для сдерживания инфляции. Валютные резервы достигли 46 миллиардов долларов США в августе 2025 года, что покрывает 5,5 месяца импорта и поддерживает стабильность обменного курса.

С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года ЕБРР как крупнейший институциональный инвестор Украины выделил почти 8,4 миллиарда евро поддержки, из которых 3 миллиарда евро направлено в энергетический сектор. Банк активно поддерживает реальный сектор экономики, сосредотачиваясь на энергетической и продовольственной безопасности, жизненно важной инфраструктуре, торговле и развитии частного сектора.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития предоставляет гарантию в $5 млн по новому кредиту от Credit Agricole Украины на $12,2 млн для группы "Днепровская". Компания, потерявшая часть активов во время войны, возобновила работу, стала вторым по величине производителем мяса птицы в Украине.