ЕБРР предоставляет $5 млн гарантий по кредиту для второго по величине производителя мяса птицы в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет гарантию в $5 млн по новому кредиту от Credit Agricole Украины на $12,2 млн для группы "Днепровская". Компания, потерявшая часть активов во время войны, возобновила работу, стала вторым по величине производителем мяса птицы в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Как ЕБРР поддерживает агропроизводителей

ЕБРР предоставляет гарантию в размере 5 млн долларов по новому кредиту на 12,256 млн долларов, который его партнерский банк, Credit Agricole Украина, выдает группе "Днепровская". Этот шаг поддерживает стабилизацию и возобновление деятельности компании после потерь, вызванных войной в Украине в 2022 году.

Группа "Днепровская", базирующаяся в Днепровской и Запорожской областях, специализируется на производстве мяса птицы, подсолнечного масла и выращивании зерна. Во время начала полномасштабного вторжения России компания потеряла свой запорожский птицекомплекс и более 40% земельного банка, что повлекло за собой перебои в производстве и логистике, а также уменьшение доходов из-за перемещения населения.

Несмотря на эти вызовы, Днепровская восстановилась и стала вторым по величине производителем мяса птицы в Украине с долей рынка 7%. Компания переориентировала логистику на свою днепровскую базу, расширила экспортные рынки, которые сейчас формируют более половины доходов и поддерживает внутренний рынок своей продукции.

О кредитовании и партнерстве

Длительные партнерские отношения ЕБРР с группой "Днепровская", включая кредит в 20 млн евро, предоставленный в 2019 году, позволили банку эффективно поддержать компанию в сложные времена. ЕБРР предоставил помощь "Днепровской" уже в первые месяцы войны и сейчас сотрудничает с Credit Agricole Украина (CAU) для обеспечения растущих потребностей группы в оборотном капитале, гарантируя новый кредит от CAU.

Благодаря участию ЕБРР в новом кредите через Механизм распределения рисков (RSF), "Днепровская" сможет продлить сроки погашения существующих лимитов оборотного капитала и покрыть растущие потребности для производства мяса птицы. Новый механизм поможет компании справиться с ростом цен на корма в 2025 году и продолжить развитие своего птицеводческого сегмента.

Справка:

ЕБРР является одним из самых крупных институциональных инвесторов в Украине и значительно усилил свою деятельность после начала полномасштабной войны России. С 2022 года банк выделил более 8 млрд евро на поддержку реального сектора экономики, включая энергетическую безопасность, жизненно важную инфраструктуру, продовольственную безопасность, торговлю и частный сектор.