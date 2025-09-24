ЄБРР надає $5 млн гарантій за кредитом для другого за величиною виробника м’яса птиці в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає гарантію у $5 млн за новим кредитом від Credit Agricole Україна на $12,2 млн для групи “Дніпровська”. Компанія, що втратила частину активів під час війни, відновила роботу, стала другим за величиною виробником м’яса птиці в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті ЄБРР.

Як ЄБРР підтримує агровиробників

ЄБРР надає гарантію у розмірі 5 млн доларів за новим кредитом на 12,256 млн доларів, який його партнерський банк, Credit Agricole Україна, видає групі "Дніпровська". Цей крок підтримує стабілізацію та відновлення діяльності компанії після втрат, спричинених війною в Україні у 2022 році.

Група "Дніпровська", що базується в Дніпровській та Запорізькій областях, спеціалізується на виробництві м’яса птиці, соняшникової олії та вирощуванні зерна. Під час початку повномасштабного вторгнення Росії компанія втратила свій запорізький птахокомплекс та понад 40% земельного банку, що спричинило перебої у виробництві та логістиці, а також зменшення доходів через переміщення населення.

Незважаючи на ці виклики, "Дніпровська" відновилася та стала другим за величиною виробником м’яса птиці в Україні з часткою ринку 7%. Компанія переорієнтувала логістику на свою дніпровську базу, розширила експортні ринки, які зараз формують понад половину доходів, і підтримує внутрішній ринок своєї продукції.

Про кредитування та партнерство

Тривалі партнерські відносини ЄБРР з групою "Дніпровська", включно з кредитом у 20 млн євро, наданим у 2019 році, дозволили банку ефективно підтримати компанію у складні часи. ЄБРР надав допомогу "Дніпровській" вже у перші місяці війни та зараз співпрацює з Credit Agricole Україна (CAU) для забезпечення зростаючих потреб групи в оборотному капіталі, гарантуючи новий кредит від CAU.

Завдяки участі ЄБРР у новому кредиті через Механізм розподілу ризиків (RSF) "Дніпровська" зможе продовжити терміни погашення існуючих лімітів оборотного капіталу та покрити зростаючі потреби для виробництва м’яса птиці. Новий механізм допоможе компанії впоратися зі зростанням цін на корми у 2025 році та продовжити розвиток свого птахівничого сегмента.

Довідково:

ЄБРР є одним із найбільших інституційних інвесторів в Україні і значно посилив свою діяльність після початку повномасштабної війни Росії. З 2022 року банк виділив понад 8 млрд євро на підтримку реального сектора економіки, включно з енергетичною безпекою, життєво важливою інфраструктурою, продовольчою безпекою, торгівлею та приватним сектором.