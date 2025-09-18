Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
ЄБРР профінансує нові проєкти на ЧАЕС: підписано грантову угоду

ЄБРР профінансує нові проєкти на ЧАЕС
Фінансування нових проєктів з ядерної безпеки. Фото: Міненерго

У межах візиту міжнародних партнерів України до Чорнобильської зони відчуження укладено грантову угоду між Україною та ЄБРР для реалізації проєктів Рахунку міжнародного співробітництва, спрямованих на підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Фінансування нових проєктів з ядерної безпеки

Представники ЄБРР на чолі з Управляючим директором в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером спільно з представниками Міненерго та ДАЗВ відвідали Чорнобильську зону відчуження. Делегація оглянула ключові об’єкти, зокрема блочні щити управління № 3 та № 4, простір під Новим безпечним конфайнментом, Центральний щит контролю та управління комплексом, де фахівці здійснюють постійний моніторинг стану Арки та об’єкта "Укриття".

Під час наради обговорювали відновлення Арки НБК після атаки дрона та перспективи модернізації об’єктів Зони відчуження. Також гості вшанували пам’ять Валерія Ходемчука, працівника ЧАЕС, на честь якого встановлено меморіальну дошку між 3-м та 4-м енергоблоками.

Візит підтвердив стратегічну важливість співпраці з ЄБРР для безпечного управління Чорнобильською зоною та реалізації проєктів з довгострокової екологічної та ядерної безпеки України та Європи.

Нагадаємо, Європейська комісія, Франція та Велика Британія оголосили про додаткові внески на загальну суму 42,5 мільйона євро для відновлення Нового безпечного конфайнмента (Арки) над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Автор:
Ольга Опенько