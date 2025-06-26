Міжнародні партнери виділяють 42,5 млн євро на відновлення арки у Чорнобилі

Європейська комісія, Франція та Велика Британія оголосили про додаткові внески на загальну суму 42,5 мільйона євро для відновлення Нового безпечного конфайнмента (Арки) над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністерки захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук.

Фінансування надається для тимчасового ремонту та подальшого відновлення функціональності арки. Донори чітко усвідомлюють, що витрати на повне відновлення можуть перевищити поточні можливості Рахунку, тож додаткова підтримка стала необхідною. На зустрічі також відзначили прогрес України у підготовчих роботах і технічному обстеженні конструкцій.

Франція виділяє 10,6 млн євро, Велика Британія — 6,9 млн євро, а Єврокомісія — 25 млн євро. Крім того, ще 5 млн євро буде спрямовано в межах Грантової угоди №5 на аналіз пошкоджень та проведення комплексу заходів з тимчасового ремонту захисної споруди.

Нагадаємо, у березні з адміністративного бюджету Рахунку вже було виділено 400 тисяч євро для першочергового дослідження пошкоджень НБК після інциденту, що стався у лютому 2025 року.

Гринчук подякувала партнерам за оперативну реакцію, допомогу у період повномасштабної війни та підтримку ядерної безпеки. За її словами, міжнародна участь і координація з боку ЄБРР, МАГАТЕ та донорських країн є ключовими у збереженні стабільності на Чорнобильському майданчику — не лише в інтересах України, але й усієї Європи.

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Нагадаємо, 7 березня завершено ліквідацію надзвичайної ситуації на ЧАЕС.