В Чорнобильській зоні частина земель придатна для сільського господарства – дослідження

Вперше українські землі, що були виключені з обробітку після Чорнобильської аварії у 1986 році, визнали придатними для сільського господарства.

Про це пише The Independent.

Понад 30 років територія площею 2000 кв. км лишалася напівпокинутою. Хоча вона формально входила до зони відчуження, її ніколи повністю не залишали — тут досі живуть тисячі людей. Але завдяки природному радіоактивному розпаду та ерозії ґрунтів рівень забруднення суттєво зменшився.

Оцінка радіаційного забруднення

Зазначається, що нове дослідження, результати якого опубліковано в Journal of Environmental Radioactivity, підтверджує безпечність вирощування сільськогосподарських культур на значній частині території Чорнобильської зони.

Науковці з Портсмутського університету провели оцінку радіаційного забруднення близько 100 гектарів землі в Житомирській області та спрогнозували рівень поглинання радіоактивних елементів такими поширеними сільськогосподарськими культурами, як картопля, зерно, кукурудза та соняшник.

Після аналізу зразків ґрунту та вимірювання зовнішнього гамма-випромінювання, фахівці дійшли висновку, що ефективна доза опромінення для працівників сільського господарства значно нижча за встановлений в Україні національний безпековий ліміт. Крім того, за даними дослідників, рівень радіації був значно нижчим за природний радіаційний фон, який характерний для більшості регіонів світу.

"Зелене світло" для офіційного повернення землеробства

Видання пише, що за умови належного контролю та дотримання українських стандартів безпечності харчової продукції, значну кількість сільськогосподарських культур можна безпечно вирощувати на цих колись закритих територіях.

"З 1986 року було багато дезінформації про радіаційні ризики від Чорнобиля, що негативно вплинуло на людей, які все ще живуть у покинутих районах. Це дослідження є важливим для громад, які постраждали від Чорнобильської катастрофи", - підкреслив автор дослідження Джим Сміт з Університету Портсмута.

Вчені закликають українську владу оновити карту зонування чорнобильської зони, щоб дозволити обмежене, але легальне сільське господарство. Це може допомогти економіці регіону та створити нові робочі місця, водночас не порушуючи стандартів радіаційної безпеки.

Нагадаємо, Україна отримає від європейських партнерів 22,6 млн євро на проєкти у сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту, які будуть впроваджені протягом п'ятирічного періоду.