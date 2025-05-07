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В Чернобыльской зоне часть земель пригодна для сельского хозяйства - исследование

зона отчуждения
Часть чернобыльских земель впервые признали безопасной для сельского хозяйства

Впервые украинские земли, исключенные из возделывания после Чернобыльской аварии в 1986 году, признали пригодными для сельского хозяйства.

Об этом   пишет   The Independent.

Более 30 лет территория площадью 2000 кв. км оставалась полузаброшенной. Хотя она формально входила в зону отчуждения, ее никогда полностью не покидали — здесь до сих пор живут тысячи людей. Но благодаря естественному радиоактивному распаду и эрозии почв, уровень загрязнения существенно уменьшился.

Оценка радиационного загрязнения

Новое исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Environmental Radioactivity, подтверждает безопасность выращивания сельскохозяйственных культур на значительной части территории Чернобыльской зоны.

Научные работники Портсмутского университета провели оценку радиационного загрязнения около 100 гектаров земли в Житомирской области и спрогнозировали уровень поглощения радиоактивных элементов такими распространенными сельскохозяйственными культурами, как картофель, зерно, кукуруза и подсолнечник.

После анализа образцов грунта и измерения внешнего гамма-излучения, специалисты пришли к выводу, что эффективная доза облучения для работников сельского хозяйства значительно ниже установленного в Украине национального предела безопасности. Кроме того, по данным исследователей , уровень радиации был значительно ниже природного радиационного фона.

"Зеленый свет" для официального возвращения земледелия

Издание пишет, что при надлежащем контроле и соблюдении украинских стандартов безопасности пищевой продукции, значительное количество сельскохозяйственных культур можно безопасно выращивать на этих когда-то закрытых территориях.

"С 1986 года было много дезинформации о радиационных рисках от Чернобыля, что негативно повлияло на людей, которые все еще живут в покинутых районах. Это исследование важно для общин, пострадавших от Чернобыльской катастрофы", — подчеркнул автор исследования Джим Смит из Университета Портсмута.

Ученые призывают украинские власти обновить карту зонирования чернобыльской зоны, чтобы разрешить ограниченное, но легальное сельское хозяйство. Это может помочь экономике региона и создать новые рабочие места, не нарушая стандартов радиационной безопасности.

Напомним, Украина получит от европейских партнеров 22,6 млн евро на проекты в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты, которые будут внедрены в течение пятилетнего периода.

Автор:
Светлана Манько