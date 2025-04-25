Украина получит от ЕС 22,6 млн евро на укрепление ядерной и радиационной безопасности

Украина получит от европейских партнеров 22,6 млн. евро на проекты в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты, которые будут внедрены в течение пятилетнего периода.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Соответствующий проект Соглашения о вкладе 2024/2025 согласовали в рамках заседания Наблюдательного совета по внедрению в Украине Инструмента сотрудничества по ядерной безопасности.

На встрече Министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук совместно с представителями Еврокомиссии Яном Панеком и Инте Стокманном обсудили текущие и будущие потребности, а также состояние выполнения проектов международной технической помощи в сфере ядерной безопасности.

Какие проекты будут профинансированы:

обеспечение резервного энергоснабжения для бесперебойной эксплуатации объектов обращения с РАО, а также строительство необходимой инфраструктуры для надлежащего захоронения радиоактивных отходов ;

для бесперебойной эксплуатации объектов обращения с РАО, а также строительство необходимой инфраструктуры для надлежащего ; создание системы раннего обнаружения лесных пожаров в зоне отчуждения;

в зоне отчуждения; обустройство современной аналитической лаборатории для анализа радиоактивных материалов в г. Чернобыль . Такая лаборатория станет частью Чернобыльского научного хаба, который будет оказывать поддержку украинским и международным экспертам в научно-исследовательской деятельности в области ядерной безопасности;

. Такая лаборатория станет частью Чернобыльского научного хаба, который будет оказывать поддержку украинским и международным экспертам в научно-исследовательской деятельности в области ядерной безопасности; восстановление функционирования автоматизированной системы радиационного мониторинга зоны отчуждения , которая была повреждена Россией во время оккупации ЧАЭС;

, которая была повреждена Россией во время оккупации ЧАЭС; создание национальной Интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга всей территории Украины, и ее интеграции с Европейской платформой обмена радиологическими данными (EURDEP), Системой обмена срочной радиологической информацией Европейского сообщества (ECURIE), Международной информационной системой радиационного мониторинга (ТЕРМИ).

всей территории Украины, и ее интеграции с Европейской платформой обмена радиологическими данными (EURDEP), Системой обмена срочной радиологической информацией Европейского сообщества (ECURIE), Международной информационной системой радиационного мониторинга (ТЕРМИ). обеспечение персонала предприятий зоны отчуждения надлежащими современными условиями перевозки и проживания на территории зоны отчуждения , а также средствами индивидуальной защиты и дезактивации в аварийных ситуациях;

, а также средствами индивидуальной защиты и дезактивации в аварийных ситуациях; содействие гармонизации украинского законодательства с нормами Евратома, как одного из условий вступления Украины в ЕС и т.д.

Зеленский прокомментировал возможность передачи Запорожской АЭС под контроль США. Он подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с США по возобновлению ЗАЭС, если оттуда выйдет Россия. Однако, несмотря на то, что было много сообщений о партнерстве по разным каналам, официального предложения президент не получал.