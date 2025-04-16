Украина отреагировала на заявление Болгарии об отказе продавать ядерные реакторы для ХАЭС

Украина не получала официальной позиции Болгарии относительно отказа от продажи российских реакторов для достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции .

Об этом говорится в комментарии Министерства энергетики, пишет "Суспільне".

Там отметили, что не получали официальной позиции правительства Болгарии по данному вопросу, поэтому любые комментарии пока преждевременны.

В ведомстве подчеркнули, что Украина заинтересована в приобретении оборудования для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС в соответствии с решением Верховной Рады.

"Достройка Хмельницкой АЭС — важный проект для энергетической безопасности Украины. Мы убеждены, что соглашение о покупке оборудования взаимовыгодно для обеих стран", — подчеркнули в ведомстве.

Болгария передумала продавать Украине реакторы

15 апреля стало известно, что правительство Болгарии отказалось от планов продажи Украине двух российских реакторов. Как заявил вице-премьер и лидер Социалистической партии Атанас Зафиров, Болгарии необходимо развивать собственную атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию в мире.

Накануне народный депутат Андрей Жупанин сообщал, что Болгария планировала поднять цену за оборудование до $700 млн, хотя раньше была договоренность о $600 млн. Украина настаивала на цене, о которой договаривались раньше, и готова была на этих условиях подписать соглашение.

Что известно о соглашении

Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции. Болгария планировала продать это оборудование Украине.

Реакторы, оборудованные оборудованием российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось до сих пор не завершено.

11 февраля Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. 13 марта он возвращен с подписью президента.