Болгария передумала продавать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС

Правительство Болгарии отказалось от планов продажи Украине двух реакторов, предназначенных для АЭС "Белене". Именно это оборудование Киев рассматривал для строительства энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом заявил вице-премьер и лидер Социалистической партии Атанас Зафиров, подчеркнув, что решение поддержали все правительственные партнеры, передает Forbes (Болгария).

Болгария расторгает соглашение о продаже ректоров

По словам Зафирова, страна должна сконцентрироваться на развитии собственной атомной энергетики на фоне роста мировых цен на электроэнергию.

По данным болгарского Forbes, решение не продавать реакторы Украине ставит под угрозу финансирование строительства новых энергоблоков №7 и №8 на АЭС "Козлодуй", ведь средства на этот проект планировали получить от продажи оборудования с АЭС "Белене".

О сделке

Более шести лет назад Болгария приобрела у России оборудование для сооружения двух реакторов на АЭС "Белене", однако позже отказалась от реализации этого проекта.

Болгария стремилась продать это оборудование Украине. Переговоры продолжались около двух лет, а парламент страны обязал правительство заключить соглашение за сумму не менее 600 миллионов евро — именно по такой цене оборудование было приобретено у российской компании.

Предполагалось, что реакторы российского производства могут использоваться для третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, строительство которых продолжается с перерывами и до сих пор не завершено.

11 февраля Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. 13 марта он возвращен с подписью президента.

Ряд депутатов критиковали эту покупку и даже по их иску НАБУ открыло дело против НАЭК "Энергоатома" по растрате 430 млн грн из бюджета на строительство новых атомных блоков Хмельницкой атомной электростанции.