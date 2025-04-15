Болгарія передумала продавати Україні реактори для Хмельницької АЕС

Уряд Болгарії відмовився від планів продажу Україні двох реакторів, призначених для АЕС "Белене". Саме це обладнання Київ розглядав для добудови енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Про це заявив віце-прем’єр і лідер Соціалістичної партії Атанас Зафіров, наголосивши, що рішення підтримали всі урядові партнери, інформує Forbes (Болгарія).

Болгарія скасовує угоду про продаж ректорів

За словами Зафірова, країна має зосередитися на розвитку власної атомної енергетики на тлі зростання світових цін на електроенергію.

За даними болгарського Forbes, рішення не продавати реактори Україні ставить під загрозу фінансування будівництва нових енергоблоків №7 і №8 на АЕС "Козлодуй", адже кошти на цей проєкт планували отримати від продажу обладнання з АЕС "Белене".

Про угоду

Понад шість років тому Болгарія придбала в Росії обладнання для спорудження двох реакторів на АЕС "Белене", однак пізніше відмовилася від реалізації цього проєкту.

Болгарія прагнула продати це устаткування Україні. Переговори тривали майже два роки, а парламент країни зобов’язав уряд укласти угоду за суму не менш як 600 мільйонів євро — саме за такою ціною обладнання було придбано в російської компанії.

Передбачалось, що реактори російського виробництва можуть бути використані для третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, будівництво яких триває з перервами й досі не завершене.

11 лютого Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. 13 березня він повернутий з підписом президента.

Низка депутатів критикували цю покупку і навіть за їхнім позовом НАБУ відкрило справу проти НАЕК "Енергоатому" по розтраті 430 млн грн з бюджету на будівництво нових атомних блоків Хмельницької атомної електростанції.