Рада підтримала закупівлю російських реакторів для Хмельницької АЕС: на це витратять €500 млн

Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідну правку до закону №11392, який до другого читання став називатися "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції", проголосували 261 депутат, а вирішальні голоси віддала "Батьківщина".

Голосування по фракціям:

СН - 190

ЕС - 0

Батьківщина - 15

Платформа за життя та мир - 16

За майбутнє - 9

Голос - 0

Довіра - 14

Відновлення України - 12

Позафракційні - 5

Як повідомив Железняк, на закупівлю планують витратити пів мільярда євро.

"Влада дала старт "Великому атомному крадівництву" і витраті 1 млрд доларів на російський реактор... Що добре (якщо так можна сказати в цій ситуації) це дозвіл тільки на купівлю, а не початок будівництва", - написав Железняк.

Крім того, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що буде подавати блокуючі постанови". Він назвав цей законопроєкт "просто шахрайським".

Болгарія продає Україні російські ядерні реактори

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС "Белене" більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.

Болгарія хоче продати це обладнання Україні. Переговори про це тривають вже майже два роки, а парламент зобов'язав уряд Болгарії укласти угоду за ціною не менше 600 мільйонів євро. Саме за таку суму його придбали у російській компанії.

Реактори, обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

Як пише видання "Наші гроші", Болгарія купила ці реактори у Росії для АЕС "Белене" за приблизно 600 млн доларів (в еквіваленті). Але ціну для продажу реакторів Україні підняли до 1,1 млрд доларів.

Низка депутатів критикують цю покупку і навіть за їхнім позовом НАБУ відкрило справу проти НАЕК "Енергоатому" по розтраті 430 млн грн з бюджету на будівництво нових атомних блоків Хмельницької атомної електростанції.

Зеленський підтримав добудову енергоблоків ХАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вважає внутрішнім питанням України рішення про добудову блоків №3, 4 Хмельницької АЕС, а його місія полягає в дотриманні норм безпеки роботи атомних станцій, заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

"Ми вважаємо, що це суверенне рішення кожної країни, які проєкти вона матиме в енергосекторі. У нас складається враження, що у випадку України це мудре рішення, тому що, як ми бачимо сьогодні, атомна енергетика залишалася основою, яка підтримувала економіку в надзвичайно важкий для кожної країни час війни", – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Гроссі закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків Хмельницької АЕС.

"Я вдячний, що директор МАГАТЕ підтримав українську стратегію добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Проєкт добудови є ключем до енергетичної незалежності України й енергетичної стабільності регіону, і важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проєкт", – сказав голова держави.