"Енергоатом" звинуватили у розкраданні 430 млн грн з бюджету: НАБУ відкрило справу

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило справу проти НАЕК "Енергоатому" по розтраті 430 млн грн з бюджету на будівництво нових атомних блоків Хмельницької атомної електростанції.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Погана новина для "Енергоатому" та інших енергетичних корупціонерів. НАБУ відкрило справу по розтраті 430 млн грн на будівництво нових атомних блоків", - зауважив він.

За його словами, він разом з групою народних депутатів (Анастасія Радіна, Інна Совсун та Максим Хлопук) декілька місяців збирали факти, як керівництво "Енергоатому" витрачали кошти на різні активності, які повʼязані з будівництвом блоків ХАЕС.

Железняк наголосив, що наразі Верховна Рада не давала дозволу на будівництво, що прямо суперечить закону.

Також Железняк опублікував витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. У ньому йдеться про те, що службові особи НАЕК "Енергоатом" у період 2024-2025 років здійснили розтрату коштів на понад 430 млн грн, спрямувавши їх всупереч вимогам Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і обʼєктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" від 08.09.2005 Ne 2861-IV на виконання робіт з проєктування та будівництва енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

"Всі ці факти та дані зібрані і передані до НАБУ. Там достатньо. Тому, бажаємо детективам НАБУ вдалого полювання", - підсумував Железняк.

У квітні 2024 року уряд схвалив законопроєкт щодо добудови третього та четвертого енергоблоків на ХАЕС. Документ передали на розгляд парламенту, але там його кілька разів провалили.

Низка депутатів критикують, що для встановлення на ХАЕС хочуть викупити ядерні реактори російського виробництва в Болгарії. Як пише видання "Наші гроші", Болгарія купила ці реактори у Росії для АЕС "Белене" за приблизно 600 млн доларів (в еквіваленті). Але ціну для продажу реакторів Україні підняли до 1,1 млрд доларів.

Зеленський підтримав добудову енергоблоків ХАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вважає внутрішнім питанням України рішення про добудову блоків №3, 4 Хмельницької АЕС, а його місія полягає в дотриманні норм безпеки роботи атомних станцій, заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

"Ми вважаємо, що це суверенне рішення кожної країни, які проєкти вона матиме в енергосекторі. У нас складається враження, що у випадку України це мудре рішення, тому що, як ми бачимо сьогодні, атомна енергетика залишалася основою, яка підтримувала економіку в надзвичайно важкий для кожної країни час війни", – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Гроссі закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків Хмельницької АЕС.

"Я вдячний, що директор МАГАТЕ підтримав українську стратегію добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Проєкт добудови є ключем до енергетичної незалежності України й енергетичної стабільності регіону, і важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проєкт", – сказав голова держави.

Хмельницька АЕС буде найпотужнішою в Європі

Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією. Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС у Нетішині.

Наразі НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse розпочали проєкт будівництва на Хмельницькій атомній електростанції п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією АР1000.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно повідомив, що добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) займе 2,5-3 роки. За словами голови "Енергоатому" Петра Котіна, третій блок будуватимуть не з нуля, оскільки обладнання для будівельної частини вже готове на 80%. Наразі ступінь готовності третього енергоблока ХАЕС становить близько 85%.

Хмельницька АЕС розташована у місті Нетішин. Її почали будувати в 1981 році, і зараз вона має два реактори. Перший запустили у 1987 році, другий – у 2004-му.